Sosyal ağ Instagram, profilde 24 saate kadar görüntülenen geçici gönderiler olan Hikayeler için yeni bir görüntüleme biçimini test ediyor.

Şimdiye kadar sadece küçük kullanıcı grupları için mevcut olan yenilik, profil başına otomatik olarak görüntülenen Hikaye miktarını azaltıyor. Bu, ekranda noktalar gibi görünen gönderiler yerine, gönderiler arasında gezinmek için ekranın kenarlarına dokunduğunuzda artık kişi başına yalnızca üç gönderi göreceğiniz anlamına geliyor.

Olha só como está. Pra ver todos tem de clicar no “Mostrar tudo” pic.twitter.com/cHrHL6enUD — Phil Ricelle (@philricelle) May 17, 2022

Phil Ricelle tarafından alınan ekran görüntüsünde ve Tecnoblog‘un raporunda gösterildiği gibi, tüm içeriği izlemek isteyen herkesin “Tümünü göster” düğmesini tıklaması ve aynı zamanda tam sırada kaç Hikaye olduğu hakkında bilgi alması gerekiyor.

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Instagram’ın amacı, yalnızca bir kişiden daha az içerik tüketmenizi ve daha fazla kişinin Hikayelerini görmeye başlamanızı sağlamak olabilir bu, aynı biçimde daha fazla reklamla iletişim kurmak anlamına da gelebilir. Ayrıca, kullanıcıyı diğerlerini görmeye devam etmeye ikna etmeleri gerektiğinden, bu özellik ilk gönderilerin önemini artırıyor.

En azından şimdilik Instagram, haberler veya yakında tüm topluluğa açılıp açılmayacağı hakkında yorum yapmadı. Yeni özellik hoşunuza gitti mi? Bize Yorumlar kısmından bildirin.