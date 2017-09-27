Instagram 800 Milyon Kullanıcıya Ulaşmayı Başardı

Instagram 800 Milyon Kullanıcıya Ulaşmayı Başardı

27 Eylül, 2017 Uygulama 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Facebook’un sahibi olduğu popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’ın kullanıcı sayısı son aylarda hızla artmaya devam ediyor.

Instagram’ın kullanıcı sayısı son dört ayda 100 milyon artarak 800 milyona ulaştı. Platformun 1 milyar kullanıcı barajını 2018 yılı ortası gibi aşması beklemiyor.

Platform, Advertising Week kapsamında yaptığı sunumda son kullanıcı bilgilerini paylaştı. Şirket 500 milyon aktif kullanıcı sayısı ve 2 milyon reklam veren sayısı ile 5 ay önce açıkladığı rakamları da ikiye katladığını duyurdu. Platformun aylık aktif kullanıcı sayısı ise toplam kullanıcı sayısının yarısı civarında.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore