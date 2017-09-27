Facebook’un sahibi olduğu popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’ın kullanıcı sayısı son aylarda hızla artmaya devam ediyor.

Instagram’ın kullanıcı sayısı son dört ayda 100 milyon artarak 800 milyona ulaştı. Platformun 1 milyar kullanıcı barajını 2018 yılı ortası gibi aşması beklemiyor.

Platform, Advertising Week kapsamında yaptığı sunumda son kullanıcı bilgilerini paylaştı. Şirket 500 milyon aktif kullanıcı sayısı ve 2 milyon reklam veren sayısı ile 5 ay önce açıkladığı rakamları da ikiye katladığını duyurdu. Platformun aylık aktif kullanıcı sayısı ise toplam kullanıcı sayısının yarısı civarında.