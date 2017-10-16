İngiltere Parlementosu’na Yapılan Siber Saldırıdan İran Sorumlu Tutuluyor

Geçtiğimiz yaz aylarında İngiltere Parlamentosuna yapılan geniş çaplı siber saldırının arkasında İran olduğu düşünülüyor.

İngiltere Parlamentosuna yapılan uzun süreli siber saldırıda, parlamento üyelerinin şifreleri ele geçirilmeye çalışılmıştı. Saldırı sonrasında yaklaşık olarak 90 parlamento üyesinin hesaplarının şifreleri ele geçirilmişti.

Bu saldırıdan sonra ilk soruşma sonucunda saldırıların Rusya kaynaklı olduğu ortaya atılmıştı. Ancak şimdiki araştırmalar farklı sonuçlar gösteriyor. Eğer yapılan araştırmalar doğruysa bu İran’ın İngiltere’ye gerçekleştirdiği en büyük saldırı olarak tarihe geçecek.

Saldırı fark edildiğinda parlamento üyeleri e-posta hesaplarına girmemeleri konusunda uyarılmıştı.Bu şekilde hesapların korumada olacağı düşünülüyordu. Ancak bu saldırı ile beraber Iran’in bazı hassas bilgilere eriştiği ve bu bilgiler ele geçirdiği düşünülüyor.