İngiltere’deki Scarborough adlı kasaba, siber güvenlik için ulusal bir mükemmellik merkezi yapma planlarına ev sahipliği yapıyor. Proje, siber saldırılar ve bunlara karşı nasıl korunulacağı konusunda farkındalık yaratmaya çalışacak. 37.000 sterlinlik pilot projenin, yerel yönetimin yeniden yapılanması öncesinde mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Scarborough Borough Belediyesi, Anglo American Mining tarafından sağlanan ek finansmanla projeye 140.000 sterlin taahhüt etti. Fikri, Hükümet İletişim Merkezi (GCHQ), Coventry Üniversitesi Scarborough ve Anglo American Mining ile birlikte çalışan konsey geliştirdi.

Yerel Demokrasi Raporlama Servisi’ne göre, projeyle ilgili bir konsey raporu, siber saldırıların giderek daha sık hale geldiğini ve İngiltere’nin saldırgan siber operasyonlara yaptığı yatırımı genişletmenin “yeni fırsatlar yarattığını” belirtiyor.

Konsey, Siber Güvenlik Küme Stratejisinin “yeni ve mevcut iş için yeni fırsatlar, ürünler, hizmetler ve çözümler” yaratmasını ve “yeni, yenilikçi ve talep gören siber güvenlik becerileri” sağlamasını umuyor.

Scarborough’nun önerdiği FabLab+ tesisinin “orta vadede faaliyete odaklanma sağlamada çok önemli bir rolü” olacağı belirtiliyor. Tesis, eski Comet binasını yıkmak ve yeni şehir merkezi dijital çalışma alanları yaratmak için belediyenin seviye yükseltme ve yeniden geliştirme planlarının bir parçası.

Mart ayı son tarihi için hedefler arasında, siber güvenlik bilincini artırma yer alıyor. Ek olarak, kariyer fırsatlarının artırmak için tasarlanan eğitim girişimleri konusunda yaklaşık 120 kişi ve kuruluşla etkileşim kurmak da hedefler arasında.

Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, firmalarını ve müşterilerini en yaygın siber saldırılardan korumak için harekete geçmelerini destekleyecek.