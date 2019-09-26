İnfografik: Volt Lines’tan İstanbul’da ulaşımın güncel durumu

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, tarihi ve kültürel altyapısı kadar trafik sorunu ile de gündeme geliyor. İstanbul’da milyonlarca kişi sadece işine gidip gelmek için trafikte saatlerini geçiriyor. Ulaşım için harcanan bu saatler, İstanbullulara stres ve verimsizlik olarak geri dönüyor.

2017 yılında kurulan Volt Lines, dijitalleştirdiği personel servisi hizmetiyle ilk olarak İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmeyi, ardından İstanbul’un trafik problemini sonlandırmayı amaçlıyor. Volt Lines’ın kurduğu dijital altyapı; çalışanlara güvenli, kolay ve hızlı ulaşım imkanı sunuyor. Mesafelerin kısaldığı, trafiğin azaldığı bir İstanbul hayaliyle yola çıkan Volt Lines, İstanbul’da ulaşımın güncel durumunu ortaya koyan bir infografik hazırladı. İstanbul’da her gün trafiğe çıkan herkesin ilgisini çekecek verileri incelemek için sayfayı aşağı doğru kaydırabilir, Volt Lines personel servisi hizmeti ile ilgili daha fazla bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.