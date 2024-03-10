Giriş segment akıllı telefonlar ülkemizde sıkça tercih ediliyor. Akıllı telefon ile yapacak çok bir şeyi olmayanlar ya da ucuz bir akıllı telefon isteyen insanlar bu modellere yöneliyor. Çinli markalar ise bu segmentte oldukça tercih ediliyor.

Geldiğimiz noktada bugün ise Çinli teknoloji devi Infinix, Infinix Smart 8 Plus isimli giriş segment akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Infinix Smart 8 Plus neler sunuyor?

Infinix Smart 8 Plus HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Akıllı telefon 6.6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran 500 nit parlaklığı ve 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor.

Infinix Smart 8 Plus kaputun altında giriş segment bir yonga seti olan MediaTek Helio G36 yonga seti ile birlikte geliyor. Yonga setine 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bu yonga seti gücünü 18W kablolu şarj hızına sahip 6000 mAh büyüklüğünde bir pilden alıyor.

Akıllı telefon Apple’ın “Dinamik Ada” özelliğine benzer “Magic Ring” özelliğiyle birlikte geliyor. Bu özellik sayesinde akıllı telefona gelen bildirimler rahatça görüntülenebiliyor ve çentik de gizlenmiş oluyor.

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Kamera tarafında ise Infinix Smart 8 Plus üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve iki adet yardımcı kamera karşılıyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.