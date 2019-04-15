İnekler insanlardan daha önce 5G kullanıyor!

Dünyanın büyük kısmı 5G bağlantı teknolojisinden henüz faydalanamazken İngiltere‘deki bir çiftlikteki inekler kendilerine takılan 5G tasmalar yardımıyla teknolojinin nimetlerinden yararlanmaya başladı.

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İnekler 5G’den nasıl faydalanıyor?

Çiftlikteki inekler kendilerine takılan 5G tasmalar yardımıyla istedikleri zaman kendilerini sağdırıyorlar. Sağılmak istediklerinde, otomatik olarak açılan sağım makinesinin kapıları onlara yaklaşıyor. Cihaz süt sağımını gerçekleştirirken ineğin sakinleşmesi için ona yem veriyor. İngiltere’deki Shepton Mallet‘teki Ziraat Mühendisliği Hassas Yenilik Merkezinde geliştirilen teknoloji şu anda İngiltere’deki pek çok çiftlikte kullanılıyor. Ve hayvanlar 5G destekli akıllı yakalarla ve sağlık izleme kulak küpeleri ile donatılıyor.

Teknoloji Cisco ağ teknolojileri şirketi tarafından üretildi. Geliştirilen bu teknoloji sayesinde çiftçiler artık ineklerini günün her anında takip etmek zorunda kalmayıp hayvanlarını uzaktan takip edebiliyorlar. Bütün ineklerde kullanılabilen bu teknoloji sayesinde hayvanlar kanser ve otizm gibi yaygın görülen hastalıklara karşı da korunuyorlar.