Erken bir üretim çalışmasından yapılmış mühürlü orijinal bir iPhone, yakın tarihli bir müzayedede 35 bin dolara satıldı.

Kutu tasarımına dayanarak, bu “iPhone“, Ana Ekranda bir iTunes Store simgesi bulunmadığından, Haziran 2007’de piyasaya sürüldükten sonraki ilk birkaç ay içinde satılan orijinal “iPhone” modellerinin ilk partisi arasındaydı. iTunes Store uygulaması başlangıçta ‌iPhone‌’a dahil edilmedi ve birkaç ay sonra ‌iPhone‌ OS 1.1‘in Eylül 2007’de piyasaya sürülmesiyle birlikte eklendi. ‌iPhone‌ kutu tasarımı daha sonra simgeyi eklemek için güncellendi.

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Liste, kutunun içindeki gerçek ‘iPhone’un durumu hakkında herhangi bir ipucu sunmuyor, ancak hala mühürlü olduğu göz önüne alındığında, yepyeni durumda olmalıdır.