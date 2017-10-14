IGN, Oyun Satış Platformu Humble Bundle’ı Satın Aldı

IGN, Oyun Satış Platformu Humble Bundle’ı Satın Aldı

14 Ekim, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Bugün yapılan açıklama ile dünyanın en büyük oyun ve eğlence medyası kuruluşlarından IGN’in Humble Bundle’ı satın aldığı duyuruldu.

IGN’in gerçekleştirdiği bu satın alım HUmble Bundle’ın resmi Twitter hesabından duyuuruldu. Humble Bundle yaptığı açıklamada kullanıcılar için hiçbir şeyin değişmeyeceğini bleirtti. Şirketin ofisinin, kültürünün ve ekibinin değişmeyeceği de duyurulanlar arasında yer aldı.

Humble Bundle’ın en iyi bilinen yönü kullanıcılara çeşitli paketlerde oyun sunması. Bu oyunları almak için kullanıcılar en düşük 1$ olmak üzere istediği kadar para verebiliyorlar. Bu paketlerden elde edilen bir kısmı çeşitli vakıflara bağış olarak veriliyor. Humble Bundle 2010 yılından bu yana oldukça popüler bir platofmr haline geldi. Platform zaman içerisinde oyunların yanı sıra e-kitap ve müzik gibi içerikler de sunmaya başladı. Şirketin 7 yılda oyunlardan elde ettiği gelir ile 100 milyon $ bağış yaptığı belirtildi.

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