Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Hyundai Ioniq 6 isimli elektrikli otomobilini piyasaya sürmüştü. Bu bağlamda Türkiye pazarında da satışa çıkan otomobili yollarda görüyoruz. Geldiğimiz noktada bugün ise Hyundai, Hyundai Ioniq 6 Black Edition isimli yeni elektrikli otomobilini tanıttı. Detaylara bakalım.

Hyundai, Hyundai Ioniq 6 Black Edition neler sunuyor?

Otomobil esasında Hyundai Ioniq 6 ile tamamen aynı. Aralarındaki fark tamamen tasarımsal kaynaklı. Otomobil 20 inç büyüklüğünde siyah mat renkli jantlara sahip. Bunun haricinde otomobilde ön ve arkada siyah tampon ekleri ve siyah dodikler fabrika çıkışlı olarak geliyor.

Tüm bunların haricinde Hyundai Ioniq 6 Black Edition, normal Ioniq 6 ile tamamen aynı. Hyundai, Ioniq 6 Black Edition paketini şimdilik sadece Güney Kore pazarında satışa sundu. Otomobilin diğer pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

İlginizi çekebilir: Nothing Phone (2a) Elimizde! | İlk bakış ve değerlendirme

Ancak elektrikli otomobillerin sürdürülebilirliği de tartışılıyor. Ekosistem dostu diyoruz ancak kullanılan Lityum-İyon piller çok da ekosistem dostu değil. Özellikle uzun şarj süreleri de elektrikli otomobile olan antipatiyi artırıyor. Bana soracak olursanız hem Dünya hem de Türkiye olarak elektrikli otomobile geçiş için daha çok yolumuz var. Vakit varken bol litreli bol silindirli motorların keyfini sürmemiz lazım.