İlginç bir videoda, Fast Lane Truck’taki adamlar en çekici arazi, performans SUV’larından ikisini teste tabi tutuyorlar: Hummer EV Pickup ve Rivian R1S. İki araç arasında 1/4 millik bir drag yarışı yapıldı. Daha da iyisi, sürücüler aynı zamanda potansiyel alıcılar için muhtemelen çok daha önemli olacak fren mesafesi testi ve verimlilik testi yaptılar.

Drag yarışında Hummer, hattan çok daha iyi kalkış yapması sayesinde en dar farkla kazandı. Rivian, maksimum 178.64 km/h, Hummer ise 170.59 km/h maksimum hıza ulaşmayı başardı. 0-100 km/h testinde, Rivian 3.68 saniye ile biraz daha hızlıydı, Hummer ise 4.16 saniyede 100 km/h hıza ulaştı. Bununla birlikte, her iki değer de bu tür canavarlar için son derece etkileyici değerler.

Fren mesafesi testinde Rivian R1S, rakibini 10 metre geride bırakarak 100 ila 0 km/h fren testinde geçti. Rivian R1S neredeyse 1,5 ton daha hafif olduğu için bunu testten önce tahmin etmek çokta zor olmadı.

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