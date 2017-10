Hulu’nun VR İçeriği Artık Windows Mixed Reality Kulaklıkları Üzerinden Erişilebilir

En yeni işletim sistemi güncellemesi ile Microsoft, Lenovo, Acer ve Dell gibi şirketlerin VR kulaklık setlerini resmen desteklemeye başladı ve bu isimlerin arasına bir de Hulu katılmış oldu. Şirket ayrıca VR uygulamasını Microsoft Mağazasına ekledi.

Hulu, bu duyurusunun yanı sıra, Hulu, Microsoft ile geliştirdiği iki projesini sundu.İlk projesi The Driver, isimli proje Nascar sürücüsü Jeffrey Earnhardt’ı takip ediyor ve izleyicilerin yarış pistinde olmanın nasıl bir his vereceğini öğrenmesini sağlıyor. İkinci projesi ise, A Curious Mind isimli Dominic Monaghan tarafından sunulan popüler bilimler ile ilgili, dünyamızı keşfetmemizi sağlayan bir şov.Önümüzdeki 30 gün için The Driver ve A Curious Mind, yalnızca Microsoft Mixed Reality cihazları kullanan, kullanıcılara sunulacak.Ardından, Hulu’nun Gear VR, PSVR, Daydream ve Rift gibi diğer desteklenen platformlar da kullanıma sunulacak.

Hulu VR uygulaması, ücretsiz olarak toplam 85 adet erişilebilir VR içeriği ile mağazada bulunmakta. The Driver fragman videosunu buradan, A Curious Mind fragman videosunu da buradan izleyebilirsiniz.