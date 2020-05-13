Huawei Türkiye, 2020 yılı 1. çeyrek değerlendirmesini yaptı!

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, yoluna hız kesmeden devam ediyor. Üretim ve hizmetlerini aksatmayarak globalde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,4 artırmayı başardı. Küresel akıllı telefon sevkiyatında dünya 2.’liğini koruyan Huawei, tüketici elektroniği satış gelirlerini yüzde 3,9 oranında artırdı.

İlginizi çekebilir: Huawei P40 Pro inceleme – “Her şeyi biraz daha iyi”

Pandemi sürecinde çalışmalarımız devam ediyor!

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Seth Wang yaptığı açıklamada, “Hepimizin bildiği gibi, dünya son 2 ayda ciddi bir şekilde değişti. Hepimiz hayatlarımıza devam etmeye ve işimizi doğru bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Pandeminin ne Türkiye’de ne de küresel olarak markamızı ve hizmetlerimizi durdurmadığını söyleyebilirim. Tüketicilerimiz için zengin bir cihaz ve servis eko-sistemi oluşturmak için çok çalışmayı hiç bırakmadık. Örnek olarak, HUAWEI Çin’de pandemik dönemde satışlarını artıran tek şirketti” dedi.

Tüm endüstrinin karşı karşıya olduğu büyük dış zorluğa rağmen, istikrarlı bir büyüme ile yolumuza devam ediyoruz. Güncel IDC raporuna göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde firmamız, yıllık yüzde 1,4 artışla 192,2 milyar CNY (25,7 milyar USD) gelir elde etti. Küresel tüketicilerin desteğiyle, Huawei’nin tüketici elektroniği satış gelirleri yüzde 3,9 büyüdü.

Ekosistem gelişiminde önemli atılımlar yapıldı. Mevcut ABD yönetiminin getirdiği kısıtlama ile karşı karşıya kalan firma, müşterilerine sürekli destek sağlamak için AppGallery’i geliştirdi. Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) aylık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı ve ekosistem gelişiminde istikrarlı ve sağlıklı bir büyüme gösterdi.

Seth Wang, “İlerlemek için her zaman daha fazlası var, ancak doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Eklemem gereken önemli bir nokta var; Türkiye, HMS eko-sistemi ve AppGallery’i lokal anlamda geliştiren lider ülkelerden biridir. Yerel ekibimiz bunun için fazladan yol kat ediyor. Türkiye’de toplam pazar payı hedefimiz yüzde 30 ve bunun yüzde 20’sini ise AppGallery yani HMS destekli telefonlarımız oluşturuyor.

Huawei, küresel akıl telefon sevkiyatında 2. sırada, Çin’de ise 1. sırada

2020 yılının ilk çeyreğinde şirket, küresel akıllı telefon sevkiyatında 2. sırada yer alırken Çin’de 1 numarayı korudu. Huawei, Çin pazarında yıldan yıla yüzde 6 oranı ile büyüme sağlayan tek üretici oldu. 8 milyondan fazla 5G akıllı telefonun sevkiyatıyla, firmanın dünyanın önde gelen 5G cep telefonu tedarikçisi olma durumu tartışmasız bir şekilde korundu. Ayrıca, Süper Çözünürlüklü fotoğrafçılığa ve güçlü kameralara sahip yeni amiral gemisi telefonlardan oluşan P40 Serisi’ni piyasaya sürdü.

Seth Wang konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mate XS, önemli bir kitlenin hayran kaldığı üst düzey Huawei ürünlerinden biri oldu. Bu ürün, Türkiye’de de büyük ilgi uyandırdı. Artık yerel müşteriler Huawei ürünlerini çok iyi biliyor. Huawei telefonlar sadece medya tüketen cihazlar değil, aynı zamanda üretim ve iş birliği için de kullanılabiliyor.

PC grubu ürünleri de piyasadaki en ünlü ürünler arasına katıldı. Huawei 2019’dan beri Türkiye’de MateBook ürünlerini satmaya başladı. Artık Türkiye’de dizüstü bilgisayar pazarında ciddi atılımlar yapacak. MateBook serisi sadece Huawei Online Mağazası’nda değil, her yerde satılıyor; zincir teknoloji mağazalarından çevrimiçi e-ticaret web sitelerine kadar. Çoklu ekran iş birliği gibi ileri teknoloji özellikleri ile MateBook serimiz Türk kullanıcılar tarafından sıcak karşılandı.”

Seth Wang PC grubu konusunda yaptığı bilgilendirme sırasında “İlk iki hafta içinde ilk MateBook 15 stoklarımız tükendi. Ayrıca, Huawei MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşimini temelden değiştiren Çoklu Ekran Paylaşımı ve AppMultiplier gibi devrim niteliğinde yenilikler sunuyor. Yeni akıllı saatimiz Huawei Watch GT 2e de Watch GT2’de olduğu gibi tüketicilerimizden büyük ilgi görmeye başladı” dedi.

Huawei, kullanıcılara farklı şekillerde ulaşmak için bazı yeni programlar başlattı. Online mağaza bu girişimin yeni sonuçlarından biri. Mart 2020’de açılan Online mağaza her gün daha çok sayıda kullanıcının sık sık ziyaret ettiği bir yer platform haline geldi. E-ticaret web sitesi yakında müşterilere 360 derece satış platformu sunacak. Tüm ürünler online mağazada bazı avantajlar ve promosyonlar ile tüketicilere sunuluyor.