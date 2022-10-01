Huawei, Vision Smart Screen serisinin taşınabilir versiyonunu duyurdu. Huawei Smart Screen Portable Version modelinin yanında Vision Smart Screen ve Vision Smart Screen Z65 Gaming Edition da piyasaya sürülen ürünler arasında. Huawei yeni taşınabilir akıllı ekran için ön satışları 20 Ekim’de açacak ancak resmi lansman 31 Ekim’de gerçekleşecek.

İçindekiler Huawei Screen Portable Version Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Huawei Screen Portable Version Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Huawei Smart Screen Portable Version, 10,4 inçlik kullanışlı bir ekrana sahip ve büyük ekranlı bir hoparlör gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Gerçekten de ekranın alt kısmında büyük bir hoparlör yer alıyor ve ekran hoparlör ile eğimli bir açıda tasarlanmış. Taşınabilir akıllı ekranın tabanı üçgen bir görüntüye sahipken, 10,995mAh pil cihazın uzun süre kullanımı için birebir. Ekranın dikkat çeken özelliklerinden biri ise yüksek çözünürlüklü ve göz korumalı olması. Smart Screen Portable Version, TUV Rheinland isimli düşük mavi ışık sertifikası ile beraber geliyor. Ekran, parlaklığı ortam ayarına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Aynı zamanda ekranın sağ üst köşesinde görüntülü aramalar adına 8 MP çözünürlüklü bir kamera yer alıyor.

Alanına göre yüksek çözünürlük sunan bir ön kameraya ev sahipliği yapan cihaz, ses konusunda da iddialı. Taşınabilir akıllı ekran, kullanıcıya keyifli bir film deneyimi sunmak için 5 üniteli bir ses sistemi ile donatılmış. Akıllı monitörün bellek / depolama yapılandırması ise 4GB RAM / 64GB değerinde. Öte yandan, cihaz bir dizi akıllı hizmet için Xiaoyi Butler ile entegre durumda. Huawei, Vision Smart Screen serisindeki diğer modeller için fiyatlandırma detayları sunmuş olsa da, Smart Screen Taşınabilir Versiyon için böyle bir detay şimdilik bulunmuyor. Ürünün 20 Ekim’deki ön satışından önce fiyatlandırma detaylarının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Akıllı ekranlı taşınabilir versiyonun küresel bulunabilirlik detayları da Çin’deki resmi lansmanından önce ortaya çıkabilir. Gelişmeler için takipte kalın !

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