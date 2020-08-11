Huawei, tam ekran parmak izi teknolojisi için patent başvurusu yaptı

Huawei, ekranın tamamını parmak izi sensörüyle donatacağı yeni teknolojisi için patent başvurusu yaptı.

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Ekrandan parmak izi okuma teknolojisi, yer aldığı telefonlara şüphesiz hem estetik hem de kullanım kolaylığı bakımından büyük getiriler sağlıyor. Ancak kolaylık olduğu kadar zorlukları da mevcut. Örneğin şu haliyle, parmak izi tarayıcısı ekranın sadece belli bir noktasında olduğu için kullanıcılar telefonun kilidini açarken sensörü tek seferde tutturmakta zorluk çekebiliyor.

Huawei ekranın tamamını parmak izi tarayıcıyla donatacak

Huawei ise, hem bunun gibi zorlukları ortadan kaldırmak hem de kullanım kolaylığını artırmak adına, ‘tam ekran parmak izi sensörü’ teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı. Çinli teknoloji devi, anavatanı ile beraber; Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Japonya ve Hindistan’da, parmak izi sensörünü ekranın tamamına konumlandıracak yeni teknolojisi için patent başvurusu da yaptı.

Bu teknolojiyle beraber Huawei, aslında sadece kolaylık değil, güvenliği de artırmayı hedefliyor. Örneğin bir uygulamayı parmak iziyle kilitlediniz, ama siz uyurken birisinin parmağınızı okutarak o uygulamayı açtığını düşünün. Bu durumda ekranın tamamı parmak izlerini tarayacağı için, telefonunuz, sizin parmağınızdan farklı bir parmak algıladığında o uygulamayı kilitleyebilecek.

Bu noktada akıllara, “Ekranın her yerinde parmak izi sensörünün çalışması, güç tüketimi açısından dezavantaj yaratmaz mı?” sorusu gelebilir. Ancak Huawei, kullanıcıların istedikleri sensörü etkinleştirip, istedikleri sensörü de devre dışı bırakma özgürlüğünün olduğunu ifade ediyor. Yani örneğin, ekranın alt kısmındaki üç parmak izi sensörünü etkinleştirip, orta veya üst kısımdaki sensörleri ise devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bıraktığınız sensörler o an için çalışmayacağından dolayı, gereksiz pil tüketimine de sebep olmayacak.

Aslında tam ekran parmak izi tarayıcıyı tanıtan ilk firma Huawei değil; aynı teknolojiyi geçen yıl Vivo’nun görücüye çıkardığı Apex 2019 modelinde de görmüştük. Huawei ise yaptığı patent başvurusuyla beraber, tam ekran parmak izi okuma teknolojisini son kullanıcıya daha ulaşılabilir hale getirecek. Ayrıca şirketin açıklamalarından, bu teknolojinin yaratacağı olası olumsuzluklara da çözüm bularak kullanılabilirlik noktasında bir dizi geliştirmeler yaptığını da anlıyoruz.