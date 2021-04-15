Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisi Çin dışında satılmayabilir!
Huawei, bilindiği üzere uzun süredir maruz kaldığı ticari yaptırımlar ile baş etmeye çalışıyor. Markanın bir sonraki amiral gemisi telefon serisi Huawei P50, bu kısıtlamalardan dolayı Çin’e özel kalabilir!
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Huawei P50 serisi ile ilgili üzücü “sınırlı üretim” iddiası!
Daha önce Mart ayında planlanan Huawei P50 serisinin tanıtımı, açıklanmayan bir gerekçeden dolayı Mayıs’a sarkmıştı. Ortaya çıkan son iddialar ise meraklı bekleyişi farklı bir boyuta taşımaya yetiyor. Haziran ya da Temmuz ayında duyurulacağı iddia edilen telefonlar, rapora göre Ağustos ayında satışa çıkacak. Bu da yaklaşık olarak 3 aylık bir gecikmeye işaret ediyor. Ancak P50 serisi ile ilgili can sıkıcı tek iddia çıkış tarihi değil.
Çin’den gelen farklı bilgiler ise Huawei P50 serisinin 1 milyon adet gibi oldukça kısıtlı sayıda üretileceğini bildiriyor. Dolayısıyla telefonların bu üretim hacmiyle Çin dışına çıkabilmesi pek de mümkün görünmüyor. Üstelik Huawei’nin elinde fazla sayıda Kirin 9000 işlemci kalmadığı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere Çinli marka, ABD’nin uyguladığı ticari kısıtlamalardan dolayı geçtiğimiz yıldan beri işlemci tedarik edemiyor.
Huawei P50 serisi; standart, Pro ve Pro+ şeklinde toplam 3 farklı modelden oluşacak. Telefonların kutusundan HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle çıkması beklenirken, özellik tarafında ise kısıtlı bilgiler mevcut. Son olarak işlemci tedariki tarafında olumlu gelişmeler yaşanması durumunda üretim planlarının değişebileceğini belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Cep telefonlarıyla ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?
Yaşamlarımızın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan akıllı cep telefonlarıyla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar verilerine göre kullanıcıların başı telefon şarjlarıyla dertte… Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlaması akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konu olurken; dokunmatik ekranda temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması, oyunlarda donma çözüm bekleyen diğer konular arasında yer aldı.
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Akıllı telefonların kullanım alanı yaşamımızda her geçen gün genişliyor. E-posta, çağrı ya da mail üzerinden iletişim kurmanın yanı sıra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme, dizi ya da film izleme, oyun oynama gibi birçok alanda bu cep telefonları kullanılıyor. Yaşamlarımızın artık vazgeçilmez bir ürünü olan, günümüzün çoğunu birlikte geçirdiğimiz akıllı cep telefonlarına artan yoğun ilgi beraberinde şikayetleri de getirdi.
Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi. Verilere göre tüketiciler en çok şarj sorunu yaşarken, dokunmatik ekranlarda yaşanan temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması ve uygulama ya da oyunlarda donma en çok dile getirilen sorunlar oldu.
Cep telefonu aksesuar şikayetleri yüzde 228 arttı
2020-2021 (Nisan) verilerini karşılaştıran Şikayetvar’a göre, cep telefonu aksesuarlarında şikayet artış oranı yüzde 228, akıllı saatler ve bilekliklerde yüzde 122 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili 2020’de 11 bin 707 olan şikayet sayısı yüzde 45 oranında artarak 2021’de 16 bin 979 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili Şikayetvar’a gelen şikayetlerin yüzde 27’si çözüme kavuştu.
2021’in Mart ayında şikayetler zirve yaptı
Cep telefonu sektörü yıllık olarak değerlendirildiğinde 2019’da 4 bin 643 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay Temmuz olurken, 2020’de 7 bin 268 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay Aralık oldu. 2021’in ilk üç ayına bakıldığındaysa Mart’ta şikayetlerin zirve yaptığı gözlemleniyor. Sadece bir aylık zaman diliminde 7 bin 993 şikayet alan cep telefonu sektöründe en çok şikayet edilen kategorinin ise A segment markalar olduğu gözlemleniyor.
Cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konularsa şöyle sıralandı:
- Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama
- Dokunmatik ekranda temassızlık, klavye dokunmatiğinin algılanmaması
- Ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması
- Uygulama ve oyunlarda donma, tek uygulama açıkken bile aşırı ısınması
- Hoparlörden sesin karşı tarafa gitmemesi, cızırtı olması
- Parmak izinin ve yüz tanımanın yanlış algılaması
- Kameranın puslu çekmesi
- IMEI numarası klonlu cihaz çıkması
- Ekranda sarı lekelenmeler oluşması
- Hayalet ekran oluşması
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Akıllı Telefonlar
Redmi oyuncu telefonu 67W şarj ile geliyor!
Redmi, fiyat performans denilince akla gelen ilk markalardan. Akıllı telefonlardan tam kablosuz kulaklıklara, akıllı saatlerden fitness takipçisi bilekliklere geniş bir ürün gamı olan firma; ülkemizde de oldukça popüler. Bu yüzden, Redmi’nin her yeni ürün duyurusu geniş hayran kitlesi tarafından heyecanla bekleniyor ve büyük ilgi görüyor. Redmi tarafındaki bu seferki yeni ürün haberimiz ise son zamanların popüler ürün grubu oyuncu telefonlarıyla ilgili. Zira, şirketin bu ay içinde piyasaya sürüleceğini doğruladığı oyuncu telefonuyla ilgili yeni bilgilere sahibiz. İşte, merakla beklenen Redmi oyuncu telefonuyla ilgili bugüne kadar öğrendiklerimiz…
Redmi oyuncu telefonu 3C sertifikasyonunda görüntülendi
Aslında, Redmi’nin bu ay içinde piyasaya bir oyuncu telefonu süreceği yeni bir haber değil. Öyle ki, şirket bunu içinde bulunduğumuz Nisan ayının başında resmi olarak doğrulamıştı. Hatta, bu doğrulamayla beraber, şirket telefonun gücünü alacağı işlemciyi bile açıklamıştı. Kısacası, heyecanla beklenen Redmi oyuncu telefonu hakkında birçok bilgiye şimdiden sahibiz. Ancak, bugün 3C sertifikasyonunda görüntülenen telefonun belki de en önemli özelliklerinden birini yeni öğrenebildik.
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3C sertifikasyonunda görüldüğü üzere, Redmi’nin “M2104K10C” kodlu oyuncu telefonu 67W şarj özelliği ile gelecek. Henüz kesin bir bilgi olmasa da, oyuncu telefonu olduğunu düşündüğümüzde bu değerin kablolu şarj için olacağını söyleyebiliriz. Aslında, Redmi’yi de bünyesinde barındıran Xiaomi markasının 120W kablolu ve 67W kablosuz şarj teknolojileri olduğunu düşündüğümüzde, bu 67W kablolu şarj özelliği pek de etkileyici değil. Bu bilgilere ek olarak, 3C sertifikasyonunda bugün öğrendiğimiz bir diğer detay ise cihazın şarj aleti. Öyle ki, Redmi oyuncu telefonu Xiaomi’nin son teknoloji şarj aleti olan “MDY-12-EF” kodlu üniteyle gelecek. Açıkcası, Redmi’nin bu gibi bir amiral gemisi premium özelliğe sahip olması kullanıcılar açısından güzel bir detay.
Telefonla ilgili bilinen diğer teknik özellikler
Telefonla ilgili Redmi tarafından resmi olarak doğrulanan diğer bir özellik ise işlemci tarafında. Zira, Redmi oyuncu telefonun Mediatek Dimensity 1200 çip seti ile gelecek. Dimensity 1200 6nm’de üretilmiş, güçlü bir işlemci. İşlemci gücünü 4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeklerinden almakta. Bu çekirdeklerden primary (ana) olan Cortex-A78 3.0GHZ hızında çalışmakta. Buna ek olarak, grafik tarafında işlemcinin gücünü Mali-G77 MC9’dan aldığını da ekleyelim. Bu işlemcinin gücünü göz önüne alınca, Redmi’nin ilk oyuncu telefonu olan cihazımızın birçok oyunu rahatça ve yüksek performansla çalıştırabileceğini söyleyebiliriz. Bu arada, cihazın Hindistan’da POCO markası bünyesinde satılacağını da ekleyelim.
Telefon hakkında resmi olarak doğrulanan başka bir özellik bulunmamakta. Fakat, çeşitli güvenilir kaynakların sızıntılarından öğrendiğimiz başka teknik özellikler de mevcut. Öyle ki, telefonun 5,000mAh bir bataryaya sahip olması beklenmekte. Bunun yanında, ekran tarafında ise 144hz’lik tazeleme oranına sahip Samsung AMOLED bir panel kullanılması bekleniyor. Kamera departmanında ise sensörün Sony’nin 64MP’lik IMX686 olması kuvvetle muhtemel. Ayrıca, sızan diğer bir detay ise telefonun yan tarafta bir parmak izi okuyucusu ile gelecek olması. Yüz tanımanın olup olmayacağı konusunda bir bilgi şimdilik mevcut değil. Arayüz tarafında ise telefon kutudan MIUI 12.5 ile çıkacak. Son olarak, fiyatın 2,000-2,500 Çin Yuanı bandında olması beklenmekte. Yani, güncel kurlara göre 305-380 ABD Doları.
Call Of Duty Mobile teması ile gelecek
Telefonla ilgili resmi olarak doğrulanan diğer bir ayrıntı ise cihazın Call Of Duty Mobile teması ile gelecek olması. Açıkcası, bunun tam olarak ne anlama geldiği hakkında bir bilgimiz veya fikrimiz yok. Ancak söylentiler bunun sadece kozmetik anlamda bir partnerlik olacağını göstermiyor. Öyle ki, cihazın “Peacekeeper Elite” için optimize halde gelmesi beklenmekte. Bu daha iyi haptik his ve titreşimler anlamına geliyor. Tabi, bu partnerliğin garantilediği bir detay da telefonun Call of Duty Mobile’ı rahatlıkla çalıştıracak olması. Bu açıdan bakınca bu partnerliğin güzel şeyleri işaret ettiğini söyleyebiliriz. Son olarak haberimizi bitirmeden, cihazın bu ay bitmeden tanıtılacağını tekrar hatırlatalım. Tabi, kesin bir tarih bilgisi şu an için mevcut değil. Ancak ayı yarıladığımızı düşündüğümüzde, telefonu her an görebileceğimizi söylemek mümkün.
Redmi oyuncu telefonu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Asus ve Lenovo’nun benzer modellerine kafa tutabilecek mi?
Kaynak: GizmoChina, GSMArena, AndroidCommunity
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Akıllı Telefonlar
iPhone 14 için en yeni 5 tahmin!
Akıllı telefon teknolojisi söz konusu olduğunda, şüphesiz Apple dünyanın en iyi şirketlerinden biri konumunda. Birçok insan bunu inkar etse de aslında Apple sektöre öncülük ediyor ve diğerleri onu takip ediyor. Buna en basit örnek olarak, şirketin iPhone X ile tanıttığı çentikli tasarımı gösterebiliriz. Bu tasarım dili, iPhone X tanıtıldıktan sonra birçok Android telefonda popüler bir hale geldi. Ayrıca Apple, akıllı telefon teknolojisinde rekabet etmekten korkmuyor. Örnek olarak ekran yenileme hızını ele alalım, şirketin en yeni modeli olan iPhone 12, 60 Hz yenileme hızına sahip. Buna karşın 90 Hz yenileme hızına sahip bazı orta sınıf Android cihazlar bile var. Peki, iPhone 14 serisi ile Apple ne gibi önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyor olabilir?
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iPhone 14 serisinin (isimlendirme kesin değil) gelecek yıl çıkacağını biliyoruz ve Apple’ın kamera merkezli iyileştirmelere odaklanacağı da aşikar. Şirket sadece megapiksel geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni ve özel bir lens de kullanacak. Popüler Apple analisti Kuo Ming-Chi’ye göre Apple, kamera teknolojisini oldukça geliştirecek.
İşte iPhone 14 serisinden beklediğimiz ilk 5 trend
1. Face ID
Apple, yıllardır Face ID özelliğinin büyük bir hayranı ve özelliği oldukça başarılı pazarladılar. Bu biyometrik tanımlama, iPhone kullanıcıları arasında da en çok tercih edilen şifreleme tercihi konumunda. Bununla birlikte, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla beraber bu özelliği kullanmak biraz zorlaştı. Pandemi sırasında herkesin maske takması gerekti. Bu durumda yüzümüzün tamamı görünemiyordu ve dolayısıyla Face ID özelliği çalışamıyordu. Bunun sonucunda; iPhone 13’ün Face ID özelliğini bırakacağı veya Touch ID özelliğiyle birleştireceği bildirilmişti.
Ancak Apple, Face ID özelliğini iPhone 13’te kullanmaktan vazgeçse bile, bu özellik için başka planları olacak. Sonraki modeli de (iPhone 14) muhtemelen bu özelliği kullanacak. Raporlar, şirketin Face ID Tx lensinde cam yerine plastik kullanacağını iddia ediyor.
Kuo Ming-Chi’ye göre Apple, 2023 yılına kadar (iPhone 15) ekran altı Face ID sistemini tanıtacak. Ayrıca, 2023’te yeni bir periskop telefoto lensi ortaya çıkaracak. Kuo Ming-Chi, daha öncesinde iPhone 14’te Apple’ın çentiği terk edip “delikli” bir tasarıma geçeceğini de iddia etmişti.
2. 48MP Ana Kamera
2019’un başından bu yana, birçok Android akıllı telefonda 48MP ana sensör gördük. Şu anda, Android orta sınıf akıllı telefonlar bile 48MP ana kamera kullanıyor. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi Apple rekabetin arkasında olmaktan korkmuyor. En yeni amiral gemisi olan iPhone 12 serisi, 12 MP kamera kullanıyor. Bu, Android amiral gemilerindeki 108MP sensörlerden çok uzak bir rakam.
Ancak iPhone 14 ile işler değişecek. Raporlara göre Apple, 2022 iPhone’larında 48MP kamera sensörü kullanacak. Bu sensör Sony’nin yeni ve özel bir kamerasını barındıracak. Yeni sensör daha elverişli olacak ve lens ASP’sini önemli ölçüde artıracak.
3. mini Model Yok
Hiç şüphe yok ki üreticilerin, küçük ekranlı cihazları piyasaya sürmeye devam etmesini isteyen bazı küçük ekran meraklıları var. Apple’ın, tam ekranlı tasarıma ve ekran altı Face ID özelliğine sahip daha küçük bir iPhone piyasaya sürmesini bekliyorlar. Aslında iPhone 12 mini tam da bu kitlenin istediği şeyi yapmıştı ancak satışları, küçük ekran meraklılarının çok fazla olmadığını gösterdi. Ancak bu yıl da bir iPhone 13 mini çıkacağına dair söylentiler de bulunuyor.
Kuo Ming-Chin’e göre iPhone 14 serisi dört modelden oluşacak. İddiaya göre bunlar; 6.1 inç ve 6.7 inç Pro modeller ve standart 6.1 inç ve 6.7 inçlik modeller olacak. Açıkçası, 5,4 inçlik mini model tahminlerde gözükmüyor.
2022’de iPhone 14 mini modeli piyasaya sürülmeyecekse, iPhone SE serisi 4.7 inçlik ekranı ile en küçük iPhone unvanını yeniden kazanacak. Bununla birlikte, daha kalın çerçeve ve ana Touch ID barındıran Ana Ekran düğmesi nedeniyle, mevcut iPhone SE 2 aslında 5,4 inç iPhone 12 mini modelinden ebat olarak biraz daha büyük. Ayrıca iPhone SE 2’de sadece tek bir arka kamera bulunuyor ve LCD ekran ile geliyor. Buna karşılık iPhone 12 mini, daha iyi bir OLED ekran kullanıyor.
Geçtiğimiz aylarda iPhone 12 mini’nin zayıf satışlarıyla ilgili birçok rapor geldi. iPhone 12 serisinin geri kalanıyla karşılaştırdığınızda satışları oldukça düşük. Ancak Apple artık iPhone satışlarını açıklamadığı için bu veriler resmi değil. Apple 5,4 inçlik mini modeli gelecek yıl emekliye ayırırsa, bu şüphesiz serinin satış hacminin hala devam edecek kadar iyi olmadığına kanıt oluşturacaktır.
4. 8P Lens
Apple, 2022 iPhone’larında daha iyi bir 8P lens kullanacak. Ancak, tüm modellerin bu lensi barındırıp barındırmayacağı konusunda net bir bilgi yok. 8P lensin uygulanması, verimi artırma ve maliyeti düşürme avantajına sağlayacak. Bu lensin sevkiyatı 2022’den itibaren önemli ölçüde artacak. Ancak Apple, bu lensi kullanan tek büyük üretici olmayacak. Kuo Ming-Chi’ye göre Samsung da 2022 amiral gemilerinde 8P lens kullanmaya başlayacak.
5. Periskop Telefoto Lens
Apple, bazı analistlerin ekranın altında olacağını iddia ettiği Face ID’ye ek olarak, 2022 iPhone’ları için periskop telefoto lens de kullanacak. Bu özellik zaten birçok Android amiral gemisi tarafında şu an baskın şekilde kullanılıyor. Ancak Apple’ın tercihi bu özelliği önümüzdeki yıl piyasaya sürmek yönünde.
Kuo Ming-Chi, telefoto lense ek olarak, Apple’ın 2023 yılında ekran üstü parmak izi sensörüne sahip en az bir iPhone piyasaya süreceğini tahmin ediyor. Bu cihazın çentikli tasarımı kullanmayacağı ve tam ekran bir görünüme sahip olacağı tahmin ediliyor.
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Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
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Yazan: serdengecti, 2 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 4 hafta önce
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