Huawei P50 serisi Çin dışında satılmayabilir!

Redmi, fiyat performans denilince akla gelen ilk markalardan. Akıllı telefonlardan tam kablosuz kulaklıklara, akıllı saatlerden fitness takipçisi bilekliklere geniş bir ürün gamı olan firma; ülkemizde de oldukça popüler. Bu yüzden, Redmi’nin her yeni ürün duyurusu geniş hayran kitlesi tarafından heyecanla bekleniyor ve büyük ilgi görüyor. Redmi tarafındaki bu seferki yeni ürün haberimiz ise son zamanların popüler ürün grubu oyuncu telefonlarıyla ilgili. Zira, şirketin bu ay içinde piyasaya sürüleceğini doğruladığı oyuncu telefonuyla ilgili yeni bilgilere sahibiz. İşte, merakla beklenen Redmi oyuncu telefonuyla ilgili bugüne kadar öğrendiklerimiz…

Redmi oyuncu telefonu 3C sertifikasyonunda görüntülendi

Aslında, Redmi’nin bu ay içinde piyasaya bir oyuncu telefonu süreceği yeni bir haber değil. Öyle ki, şirket bunu içinde bulunduğumuz Nisan ayının başında resmi olarak doğrulamıştı. Hatta, bu doğrulamayla beraber, şirket telefonun gücünü alacağı işlemciyi bile açıklamıştı. Kısacası, heyecanla beklenen Redmi oyuncu telefonu hakkında birçok bilgiye şimdiden sahibiz. Ancak, bugün 3C sertifikasyonunda görüntülenen telefonun belki de en önemli özelliklerinden birini yeni öğrenebildik.

3C sertifikasyonunda görüldüğü üzere, Redmi’nin “M2104K10C” kodlu oyuncu telefonu 67W şarj özelliği ile gelecek. Henüz kesin bir bilgi olmasa da, oyuncu telefonu olduğunu düşündüğümüzde bu değerin kablolu şarj için olacağını söyleyebiliriz. Aslında, Redmi’yi de bünyesinde barındıran Xiaomi markasının 120W kablolu ve 67W kablosuz şarj teknolojileri olduğunu düşündüğümüzde, bu 67W kablolu şarj özelliği pek de etkileyici değil. Bu bilgilere ek olarak, 3C sertifikasyonunda bugün öğrendiğimiz bir diğer detay ise cihazın şarj aleti. Öyle ki, Redmi oyuncu telefonu Xiaomi’nin son teknoloji şarj aleti olan “MDY-12-EF” kodlu üniteyle gelecek. Açıkcası, Redmi’nin bu gibi bir amiral gemisi premium özelliğe sahip olması kullanıcılar açısından güzel bir detay.

Telefonla ilgili bilinen diğer teknik özellikler

Telefonla ilgili Redmi tarafından resmi olarak doğrulanan diğer bir özellik ise işlemci tarafında. Zira, Redmi oyuncu telefonun Mediatek Dimensity 1200 çip seti ile gelecek. Dimensity 1200 6nm’de üretilmiş, güçlü bir işlemci. İşlemci gücünü 4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeklerinden almakta. Bu çekirdeklerden primary (ana) olan Cortex-A78 3.0GHZ hızında çalışmakta. Buna ek olarak, grafik tarafında işlemcinin gücünü Mali-G77 MC9’dan aldığını da ekleyelim. Bu işlemcinin gücünü göz önüne alınca, Redmi’nin ilk oyuncu telefonu olan cihazımızın birçok oyunu rahatça ve yüksek performansla çalıştırabileceğini söyleyebiliriz. Bu arada, cihazın Hindistan’da POCO markası bünyesinde satılacağını da ekleyelim.

Telefon hakkında resmi olarak doğrulanan başka bir özellik bulunmamakta. Fakat, çeşitli güvenilir kaynakların sızıntılarından öğrendiğimiz başka teknik özellikler de mevcut. Öyle ki, telefonun 5,000mAh bir bataryaya sahip olması beklenmekte. Bunun yanında, ekran tarafında ise 144hz’lik tazeleme oranına sahip Samsung AMOLED bir panel kullanılması bekleniyor. Kamera departmanında ise sensörün Sony’nin 64MP’lik IMX686 olması kuvvetle muhtemel. Ayrıca, sızan diğer bir detay ise telefonun yan tarafta bir parmak izi okuyucusu ile gelecek olması. Yüz tanımanın olup olmayacağı konusunda bir bilgi şimdilik mevcut değil. Arayüz tarafında ise telefon kutudan MIUI 12.5 ile çıkacak. Son olarak, fiyatın 2,000-2,500 Çin Yuanı bandında olması beklenmekte. Yani, güncel kurlara göre 305-380 ABD Doları.

Call Of Duty Mobile teması ile gelecek

Telefonla ilgili resmi olarak doğrulanan diğer bir ayrıntı ise cihazın Call Of Duty Mobile teması ile gelecek olması. Açıkcası, bunun tam olarak ne anlama geldiği hakkında bir bilgimiz veya fikrimiz yok. Ancak söylentiler bunun sadece kozmetik anlamda bir partnerlik olacağını göstermiyor. Öyle ki, cihazın “Peacekeeper Elite” için optimize halde gelmesi beklenmekte. Bu daha iyi haptik his ve titreşimler anlamına geliyor. Tabi, bu partnerliğin garantilediği bir detay da telefonun Call of Duty Mobile’ı rahatlıkla çalıştıracak olması. Bu açıdan bakınca bu partnerliğin güzel şeyleri işaret ettiğini söyleyebiliriz. Son olarak haberimizi bitirmeden, cihazın bu ay bitmeden tanıtılacağını tekrar hatırlatalım. Tabi, kesin bir tarih bilgisi şu an için mevcut değil. Ancak ayı yarıladığımızı düşündüğümüzde, telefonu her an görebileceğimizi söylemek mümkün.

Redmi oyuncu telefonu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Asus ve Lenovo’nun benzer modellerine kafa tutabilecek mi?

