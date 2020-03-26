Huawei online mağazası hafta başında sorunlarla açıldı

Huawei, ülkemiz tüketicilerine yönelik online mağazasını hafta başında kullanıma açtı. Fakat özellikle efsane indirimler uygulanmış olarak nitelendirilen ürünlere dair sorunlar, sosyal medya platformlarında kullanıcılar tarafından sık sık dile getirildi.

Efsane indirimler – yoğun şikayetler

Efsane indirimler kategorisine 2 adet ürün koyan şirket, bu ürünlerden biri olan powerbank konusunda müşterilerine yanlış ürün yolladı. Type-C çıkışlı ürün aldıklarını ifade eden müşteriler kendilerine micro-USB çıkışlı ürünlerin yollandığını ifade etti. Huawei daha sonra mağazasında satılan ürünü micro-USB versiyon olarak revize etti.

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İkinci efsane indirim ürünü ise daha yoğun şikayetlere sorun oldu. FreeBuds Lite adlı kablosuz kulaklığın ciddi bir indirimle satışa çıkarılacağının duyurulmasının ardından müşteriler bu ürünü almak için duyurulan saatte hazır bulunduklarını ama satın almakta zorlandıklarını bildirdi. Özellikle sepetine ürünü ekleyenler-eklemeyi başaranlar- ödeme aşamasında ürünün stok dışı olarak görünmesine tepki gösterdi.

Bu durum ülkemizde e-ticaret hukuku konusunda almamız gereken daha çok yol olduğunu da gösterdi. Özellikle büyük bir indirim yapılan ürünler önemli derecede bir reklam malzemesi olabiliyorken, bu indirime dahil kaç ürün satılacağı bilgisini vermek zorunlu tutulmuyor. Huawei başında yapması gereken bu uyarıyı üçüncü gün yaparak ürünün günlük 35 adet ile sınırlı olduğu bilgisini ekledi. Bugün yapılan bir bildirimle de 29 Mart’a kadar devam edeceği söylenen indirimin kulaklık özelinde stokların tükenmesi nedeniyle bittiği belirtildi.

Yine satıştaki laptopların hangi konfigürasyona sahip olduğuna dair sitede daha detaylı bilgi bulunması gerektiği de müşteriler tarafından dillendirilen konular arasındaydı.

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Kullanıcıların şikayetlerini cevaplamak konusunda da şirket -belki kötü de denemez ama- iyi bir sınav da veremedi. Özellikle şirkette AppGallery, HMS ekosistem ve iş geliştirme pozisyonunda çalışan Kaan Arlı‘nın çabaları göze çarptı. Arlı, yanlış ürün teslim edilenlere ürünlerinin değiştirileceği bilgisini verirken, kulaklık konusunda da birçok insana cevap yazarak muhatap bulmalarını sağladı. Fakat bireysel çabalardan ziyade Huawei’nin online mağazasında bu şikayetleri cevaplayacak ve düzeltecek bir kurumsal mekanizması olması gerektiği de akılda tutulması gereken bir nokta olarak kaldı. Ayrıca her yanlış gönderi alan müşteriye verilip verilmediğini teyit edememekle beraber 50 liralık bir hediye çeki de ilgili müşterilere tanımlandı.

Ek olarak, Huawei yelpazesindeki bazı ürünleri ay sonuna kadar indirimler ve hediyelerle (1 TL farkla) satışa devam edecek. İlgili siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Online mağazanın henüz yeni açılması nedeniyle bazı aksaklıkların anlayışla karşılanması gerektiğini de ifade etmekle beraber, bu aksaklıkları dillendirmek de teknoloji medyasının görevidir.