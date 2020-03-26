Haber
Huawei online mağazası hafta başında sorunlarla açıldı
Huawei, ülkemiz tüketicilerine yönelik online mağazasını hafta başında kullanıma açtı. Fakat özellikle efsane indirimler uygulanmış olarak nitelendirilen ürünlere dair sorunlar, sosyal medya platformlarında kullanıcılar tarafından sık sık dile getirildi.
Efsane indirimler – yoğun şikayetler
Efsane indirimler kategorisine 2 adet ürün koyan şirket, bu ürünlerden biri olan powerbank konusunda müşterilerine yanlış ürün yolladı. Type-C çıkışlı ürün aldıklarını ifade eden müşteriler kendilerine micro-USB çıkışlı ürünlerin yollandığını ifade etti. Huawei daha sonra mağazasında satılan ürünü micro-USB versiyon olarak revize etti.
İkinci efsane indirim ürünü ise daha yoğun şikayetlere sorun oldu. FreeBuds Lite adlı kablosuz kulaklığın ciddi bir indirimle satışa çıkarılacağının duyurulmasının ardından müşteriler bu ürünü almak için duyurulan saatte hazır bulunduklarını ama satın almakta zorlandıklarını bildirdi. Özellikle sepetine ürünü ekleyenler-eklemeyi başaranlar- ödeme aşamasında ürünün stok dışı olarak görünmesine tepki gösterdi.
Bu durum ülkemizde e-ticaret hukuku konusunda almamız gereken daha çok yol olduğunu da gösterdi. Özellikle büyük bir indirim yapılan ürünler önemli derecede bir reklam malzemesi olabiliyorken, bu indirime dahil kaç ürün satılacağı bilgisini vermek zorunlu tutulmuyor. Huawei başında yapması gereken bu uyarıyı üçüncü gün yaparak ürünün günlük 35 adet ile sınırlı olduğu bilgisini ekledi. Bugün yapılan bir bildirimle de 29 Mart’a kadar devam edeceği söylenen indirimin kulaklık özelinde stokların tükenmesi nedeniyle bittiği belirtildi.
Yine satıştaki laptopların hangi konfigürasyona sahip olduğuna dair sitede daha detaylı bilgi bulunması gerektiği de müşteriler tarafından dillendirilen konular arasındaydı.
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Kullanıcıların şikayetlerini cevaplamak konusunda da şirket -belki kötü de denemez ama- iyi bir sınav da veremedi. Özellikle şirkette AppGallery, HMS ekosistem ve iş geliştirme pozisyonunda çalışan Kaan Arlı‘nın çabaları göze çarptı. Arlı, yanlış ürün teslim edilenlere ürünlerinin değiştirileceği bilgisini verirken, kulaklık konusunda da birçok insana cevap yazarak muhatap bulmalarını sağladı. Fakat bireysel çabalardan ziyade Huawei’nin online mağazasında bu şikayetleri cevaplayacak ve düzeltecek bir kurumsal mekanizması olması gerektiği de akılda tutulması gereken bir nokta olarak kaldı. Ayrıca her yanlış gönderi alan müşteriye verilip verilmediğini teyit edememekle beraber 50 liralık bir hediye çeki de ilgili müşterilere tanımlandı.
Ek olarak, Huawei yelpazesindeki bazı ürünleri ay sonuna kadar indirimler ve hediyelerle (1 TL farkla) satışa devam edecek. İlgili siteye buradan ulaşabilirsiniz.
Online mağazanın henüz yeni açılması nedeniyle bazı aksaklıkların anlayışla karşılanması gerektiğini de ifade etmekle beraber, bu aksaklıkları dillendirmek de teknoloji medyasının görevidir.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması
Çin’in sevilen fiyat odaklı markası Redmi ile fiyat performans oranı yüksek cihazlarıyla ülkemiz piyasasına giriş yapan Realme’nin akıllı telefonlarını sizler için karşılaştırdık. Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması yazımızda.
Ekran- Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması
Yeni tanıtılan Redmi Note 9s, 6.67″ boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 20:9 formundaki ekranın kasaya oranı %84,5 seviyesinde. IPS LCD türü panel kullanan ekranın inç başına düşen piksel sayısı 395 ve Redmi bu ekranın 495 nit parlaklık sunabildiğini söylüyor. Söz konusu ekran HDR 10 desteği de sunuyor. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in ekranında bir kamera deliği bulunuyor. Ekranın sahip olduğu bir diğer özellik ise Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi.
Realme 5 Pro modelinin sahip olduğu görüntüleme birimine baktığımızda, 6.3″ boyutunda 1080 x 2340 piksel FHD+ çözünürlüklü bir panel karşımıza çıkıyor. IPS LCD teknolojisine sahip olan panel üzerinde inç başına 409 piksel düşüyor. Ekranın kasaya oranı ise %83,6 seviyesinde. Realme bu ekran panelinin 450 nit parlaklık üretebildiğini söylüyor. Realme 5 Pro, ekran koruma teknolojisi olarak Corning Gorilla Glass 3+’yı kullanıyor.
Performans- Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması
Redmi Note 9s, gücünü Qualcomm’un oyun odaklı orta seviye işlemci platformu olarak adlandırdığı Snapdragon 720G’den alıyor. Söz konusu işlemci, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 720G işlemcisi 64 bit mimarisine sahip. Redmi Note 9s grafik tarafında gücünü Adreno 618 grafik yongasından alıyor. Cihazın Antutu v8 testi puanı ise 274.596. Bunlara ek olarak Redmi Note 9s’in 4 GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama sunan seçenekleri bulunuyor. Depolama seçenekleri UFS 2.1 teknolojisine sahip.
Realme 5 Pro da işlem gücünü Qualcomm’un yeni orta seviye işlemci ailesinde bulunan Snapdragon 712’den alıyor. Söz konusu işlemci 2 adet 2.3 GHz hızında çalışabilen Kryo 360 Gold performans çekirdeğine ve 6 adet 1.7 GHz hızında çalışabilen Kryo 360 Silver güç tasarruf çekirdeğine sahip. Grafik kartı tarafında Adreno 616 grafik yongası platforma gücünü veriyor. Realme 5 Pro’nun 4 GB RAM ile birlikte 64 ve 128 GB depolama kapasiteli seçenekleri bulunurken, 6 GB RAM ile sadece 64 GB depolama kapasiteli bir versiyonu bulunuyor. Daha fazla RAM ve depolama kapasitesi isteyen kullanıcılar ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli versiyona yönelmek zorunda.
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Kamera- Redmi Note 9s vs Realme 5 Pro karşılaştırması
Redmi Note 9s modeli arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens te Redmi Note 9s modelinde sunuluyor. Bu lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Delikli formdaki ekran üzerinde bulunan ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kamera ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.
Realme 5 Pro da rakibi ile aynı şekilde dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip sensör cihazda yerini almış. Bu sensöre 8 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı lensi ve 2 adet 2 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklıklı makro ve derinlik algılayıcı sensör eşlik ediyor. Cihazın 16 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası f/2.0 diyafram açıklığına sahip ve ekran üzerindeki çentik içinde yer alıyor. Realme 5 Pro’nun arka kamerası ile 4K 30 FPS videolar çekmek mümkün iken ön kamera 1080p 30 FPS video çekimlerini destekliyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanı gecikebilir!
Apple‘ın yeni telefonu iPhone 12, çıkmadan Corona virüsten etkilendi. Eylül ayında tanıtımı yapılması beklenen cihazın lasmanı, dünya genelinde etkisini sürdüren salgın nedeniyle ertelenebilir.
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Zorunlu bir erteleme söz konusu.
Akıllı telefon dünyasının başlıca vazgeçilemeyen değeri olan Apple, yeni iPhone 12 serisini çıkarırken zorluklarla karşılaşabilir. Corona virüsün etkisini hızla hissettirdiği dünyamızda yaşayan insanların neredeyse yarısı sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde. Bu durum karşısında ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaşanmakta. Maalesef ki çoğu firma fabrika ve mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Bu firmalar arasında yer alan Apple da dünya genelinde bu durumdan muzdarip. Zira Çin‘de mağazalarını yeni yeni açmaya başlayan firma bu sene çıkaracağı yeni cihazlarını tanıtmakta ve satmakta aceleci davranmayabilir. Nikkei Asia‘da yer alan habere göre Apple, iPhone 12 ve diğer ürünlerinin tanıtımı ve satışları için bir erteleme yapabileceği belirtildi. Firmanın karantina sebebiyle lansmanı gerçekleştirememesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Eylül ayı uzak gibi gözükse de salgın hastalığa dair herhangi bir çözüm bulunamaması firmayı bu yönde karar almaya itecek olabilir. Habere göre Apple üretim bandında bazı malzemelerine salgın nedeniyle geç ulaşacak. Bu gecikmenin tanıtım kısmında da bir ertelemeye neden olacağı söz ediliyor. Hatta yine aynı sitede yer alan habere göre firmanın en kötü senaryo olarak 2020 içerisinde herhangi bir cihaz tanıtımı yapmaması da masada ki ihtimaller arasında. Çünkü firma lansman yapsa bile üretim için sağlıklı bir ortam elde edememe ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.
Çoğu çalışanını evlerine göndererek ofislere gelme zorunluluğunu kaldıran Apple, salgının yayılmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Bu iddialar karşısında yorum yapmayı şu an için tercih etmeyen Apple‘ın, son kararını mayıs ayında vereceği gelen bilgiler arasında. 5G ile çıkması beklenen iPhone 12 serisinin bu ertelenme ile karşı karşıya kalması hayranları tarafından nasıl karşılanacak merakla bekleniyor. Corona virüsünün bu kadar etkili olduğu şu dönemde firmaların alacakları kararları ve gelişmeleri merakla takip ediyor olacağız.
Konu dışı
Bilişim medyası olarak #EvdeKal çağrısına destek veriyoruz!
Hardware Plus, bilişim medyasının içerisinde faaliyet gösteren bir şirket olarak yine aynı sektör içerisinde bulunduğu diğer meslektaşlarımızla birlikte #EvdeKal çağrısıı destekliyoruz.
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Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla mücadele etmek amacıyla evden çalışma çağrılarına destek çıkıyoruz. Sektör içerisinde bulunan diğer meslektaşlarımıza da bugünlerde #EvdeKal’maya davet ediyoruz.
Bilişim Medyası Derneği (BMD) ile birlikte biz, ICT Media, BT Haber, BT Günlüğü, TechnoLogic, Kamu Teknolojileri, Teknolojik Grup, Maramiro, TeknolojiOku, TeknoSeyir, CyberMag, Teknoblog ve Technopat Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla “Türkiye için evdeyiz, Türkiye için çalışıyoruz” başlığı altında bir ortak açıklamaya imza atıyoruz.
Koronavirüs’ün yayılmasını önlemek amacıyla alınacak tedbirlerin virüsten daha güçlü olduğuna inanıyoruz. Telekomünikasyon ve bilişim sektörü olarak iletişimi koparmıyoruz. Bilişim medyası olarak biz de iş akışlarımızı teknolojinin imkanlarını kullanarak evden yürütüyoruz.
Sektörün sesi yayıncılar olarak Türkiye’nin evden çalışmasını destekliyor, haberlerimizle telekomünikasyon ve bilişim firmalarımızın sesi olmaya devam ediyoruz.