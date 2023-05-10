Huawei, Çin’de Nova 8 SE akıllı telefonunu yeniden piyasaya sürdü. Bu akıllı telefon ilk defa 2021 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmüştü. Daha öncesinde bunu Xiaomi de yapmıştı. Çok satan ve beğenilen akıllı telefonu olan Redmi Note 8’i yenileyerek Redmi Note 8 2021’i piyasaya sürmüştü. İki akıllı telefon arasındaki fark sadece yonga seti idi. Huawei de benzer bir uygulamaya giderek Nove 8 SE’yi tekrardan piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Nove 8 SE’nin yenilenmiş versiyonunun yonga seti haricinde önceki versiyondan hiçbir farkı yok. Akıllı telefon 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğü destekler nitelikte. 60hz ekran yenileme hızını destekleyen bu ekranda OLED bir panel kullanılmış.

Huawei Nove 8 SE, kaputun altında Huawei’in kendi ürettiği Kirin 710A yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Kirin 710A yonga seti gücünü 66W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 3800 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Akıllı telefon dörtlü bir kamera dizilimi ile birlikte geliyor. Ana kamera tarafında 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera kullanılmış. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde makro kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

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Huawei akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme gibi rakipleri bunun karşısında ne yapacak?