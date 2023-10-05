Huawei’nin yakında piyasaya sürmeyi planladığı iki yeni akıllı telefon serisi, Huawei Nova 11 SE ve Huawei Nova 12 serisi, merakla bekleniyor. Nova 11 SE, geçtiğimiz günlerde TENNA veritabanında görüldü ve bazı temel özellikleri gün yüzüne çıktı. Bu cihazın en önemli özelliği, güçlü bir 108MP arka kameraya sahip olması. Ancak dikkat çekici bir şekilde, bu cihazın adı henüz bilinmeyen ve 4G bağlantısı destekleyen bir yonga setiyle geleceği belirtiliyor. Huawei Nova 12’ler ise 5G bağlantı seçeneğine sahip olacak!

Huawei Nova 12 Serisi 5G Destekli Kirin Yonga Setiyle Gelebilir!

Nova 12 serisi ise hem 5G özelliği olan hem de 5G özelliği olmayan modeller içerecek gibi görünüyor. Çin’de satılan modellerde Kirin yonga setlerinin kullanılacağı tahmin edildiğinden, bu modellerin 5G bağlantısını desteklemeleri bekleniyor. Ancak denizaşırı pazarlarda Nova 12’nin farklı bir işlemciyle piyasaya sürülmesi durumunda, bu bölgelerde 5G olmayan versiyonunun sunulması muhtemel.

Geçtiğimiz haftalarda, Nova 12 serisinin Ekim veya Kasım aylarında piyasaya sürülebileceğini duyurmuştuk. Bu telefonların fiyatının yaklaşık 410 dolar civarından başlaması ve Kirin 830 işlemcisi ile orta sınıfta 5G desteği sunması bekleniyor. Diğer işlemci ise henüz belirsiz. Huawei, Nova serisi ile uygun fiyat ile yüksek kaliteyi dengelemeyi hedefliyor. Ayrıca, uydu telefonu yetenekleri ve gelişmiş görüntüleme işlevleri gibi özellikler de sunulabilir.

Weibo’da ise bir sızıntı kaynağı, Nova 12 ve Nova 12 Pro akıllı telefonlar için bir özellik tablosu paylaşmıştı. Bu tablo, her iki telefonun teknik özellikleri hakkında detaylı bilgiler içeriyor.

Huawei Nova 12’nin standart versiyonunun, 120Hz yenileme hızına sahip ikinci nesil Kunlun camla korunan kavisli bir ekrana sahip olması bekleniyor. Cihaz, Kirin 830 yonga seti ile güçlendirilecek. Kamera kurulumu, 50MP ana lens, 8MP telefoto lens ve 12MP geniş açılı makro lens içerebilir. Ön tarafta ise 60MP ultra geniş açılı bir ön kamera bulunabilir. Tüm bu özellikleri besleyen 4.800mAh batarya, 88W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.

Nova 12 serisinin Pro versiyonunda ise 50MP ana kamera, 50MP telefoto lens ve 12MP geniş açılı makro lens olabilir. Cihaz, Kirin 9000S yonga seti tarafından desteklenecek. Bu yonga seti bir sürpriz oldu, zira amiral gemisi Mate 60 serisinde de aynı yonga setini görüyoruz. Cihaz ayrıca, 60MP ön kamera, 4.900mAh pil ve 100W kablolu hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olabilir.

Huawei’nin yeni canavar akıllı telefonlarının özellikleri gerçekten iştah kabartıyor. Nova serisinin önceki başarıları düşünüldüğünde, bu yeni modellerin de başarı göstereceği kesin. Bizler de yeni Nova 12 serisini heyecanla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Samsung Good Lock 6.0 Duyuruldu! Bütün Modüller Yenilendi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni canavarlarının özellikleri nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!