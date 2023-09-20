Huawei, devasa bir ekranla donatılan MatePad Pro 13.2 tabletini Çin’de 25 Eylül’de tanıtacağını resmi olarak doğruladı. 13.2 inçlik bu büyük ekran, Huawei’nin tabletlerinde bugüne kadar sunduğu en büyük ekran olma özelliğini taşıyor ve cihazın oldukça heyecan verici özellikler sunması bekleniyor! İşte yeni canavar!

Huawei’nin Dev Tableti MatePad Pro 13.2 Çok Can Yakacak!

Weibo’da yayınlanan tanıtım posteri, MatePad Pro 13.2’nin ultra dar çerçevelere sahip ince ve hafif bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Bu tasarım, cihazın ekran-gövde oranını artırarak etkileyici bir görsel deneyim sunmasını sağlayabilir, bu da tablet dünyasında yeni bir standart belirleyebilir.

MatePad Pro 13.2’nin incecik çerçevelerinde bir çentik bölgesi olduğunu da görüyoruz. Galaxy Tab S9 Ultra benzeri bu çentik bölümünde çift kamera kurulumu bulunabilir. Bu kamerada muhtemelen FaceID gibi 3D yüz tanıma, yüzle ödeme ve hava hareketi kontrolü gibi özellikler olabilir.

Her konuda iddialı olan tabletin, işlemci konusunda da rakiplerini korkutacağını söylemek mümkün. Tabletin Mate 60 serisi ve Mate X5 katlanabilir telefonda kullanılan güçlü Kirin 9000s yonga setine sahip olması bekleniyor. Bu da tabletin üstün performans sunmasını sağlayabilir.

Posterde görünen NearLink StarLight logosu, MatePad Pro 13.2’nin StarLight bağlantı teknolojisi ile geleceğini gösteriyor. Bu yeni kablosuz teknoloji, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısını birleştirerek daha düşük güç tüketimi, yüksek hız, düşük gecikme süresi ve daha fazla ağ bağlantısı desteği gibi avantajlar sunuyor.

MatePad Pro 13.2’nin bu teknoloji sayesinde gecikme süresinin azaldığı bir kalemle birlikte geleceği ve fiziksel kalem ve kağıt deneyimi sunarken pil ömrünü koruyacağı görülüyor. Ayrıca tabletin ilginç şekilde kablosuz şarjı destekleyeceği de söyleniyor. Bu dev tabletin arkasında ultra geniş bir lens içeren çift kamera kurulumuna da sahip olabileceği dedikodular arasında.

25 Eylül’de Çin’de tanıtılacağı açıklanan tablet, büyük ekran sevenler ve tabletlerinden yüksek performans bekleyenler için heyecan verici bir gelişme olacak gibi görünüyor. Detayları ve resmi tanıtımı heyecanla beklemeye devam ediyoruz.

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