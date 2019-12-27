Huawei Mate X 2, 2020’nin ikinci çeyreğinde tanıtılabilir!

Huawei Mate X 2, etrafı kuşatılmış üreticinin ilk katlanabilir sınıf akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkmıştı. Kasım ayı itibariyle katlanabilir cihazın satışa sunulduğunu görmüştük.

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Samsung’un Galaxy Fold cihazının aksine Mate X’de daha geniş AMOLED ekran ve kenardan kenara uzayan farklı bir tasarım anlayışı görmüştük. Böylelikle cihaz, diğer katlanabilir modellere oranla çok daha kullanışlı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Ön tarafta bulunun ekranın ölçüleri 6.6 inç olarak belirlenmişken çözünürlüğün ise 1148×2480 olduğunu görmüştük. Arka tarafa kıvrılan kısım ise 6.4 inç boyutlarında 892×280 pixel çözünürlüğe sahip. Ön taraf komple açılıp, dilediğiniz zaman 8 inçlik bir tablet haline gelebiliyordu. Bundan dolayı çözünürlük 2200×2480’e çıkıyordu.

Mate X’in satış fiyatı 2,429 dolar ile Galaxy Fold’dan haylice yüksek tutuldu. Şu anda da Çin hariç herhangi bir satış kanalında da cihazı bulamıyorsunuz.

Huawei Mate X 2 gücünü, 5 nm mimarisine sahip Kirin 1020’den alabilir!

Digitimes’ın Taiwan merkezli tedarikçilerden aldığı bilgilere göre, Huawei Mate X 2’yi planlıyor. Raporda belirtilen notlarrda, Huawei’nin menteşe ve panel tedariği için ön siparişleri vermeye başladığı belirtiliyor. Taiwan, menteşe üretimi için mevcut kapasiteyi arttırmış.

Raporda ayrıca, kompleks parçaların hala geliştirilmeye ihtiyacı olduğu ve tanıtım tarihinin buna bağlı olarak ötelenebileceği belirtiliyor. Üreticinin katlanabilir cihazı gücünü Huawei’in önümüzdeki sene tanıtacağı Kirin 1020’den gücünü alması bekleniyor. APU kısmı Huawei’nin HiSilicon ekibi tarafından geliştiriliyor ve 5nm mimarisiyle TSMC fabrikasında üretiliyor.

Gelişen mimariyle birlikte, işlemcinin içindeki transistör sayısı yükseltiliyor. İşlemcisinin içerisindeki daha fazla transistör, daha güçlü ve enerjiyi verimli kullanan bir donanım materyali haline geliyor.

İlk Mate X modelinde Kirin 990 kullanılmıştı. TSMC’nin 7 nm mimarisiyle ürettiği işlemcinin 5G versiyonunda 10.3 milyon transistör kullanılmıştı. Kirin 1020’de bu sayı 171.3 milyona çıkartılıyor. Yani, halihazırda batarya performansı güçlü olan modellerin üstüne güç katacak bir donanımı olacak.