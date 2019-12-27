Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X 2, 2020’nin ikinci çeyreğinde tanıtılabilir!
Huawei Mate X 2, etrafı kuşatılmış üreticinin ilk katlanabilir sınıf akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkmıştı. Kasım ayı itibariyle katlanabilir cihazın satışa sunulduğunu görmüştük.
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Samsung’un Galaxy Fold cihazının aksine Mate X’de daha geniş AMOLED ekran ve kenardan kenara uzayan farklı bir tasarım anlayışı görmüştük. Böylelikle cihaz, diğer katlanabilir modellere oranla çok daha kullanışlı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Ön tarafta bulunun ekranın ölçüleri 6.6 inç olarak belirlenmişken çözünürlüğün ise 1148×2480 olduğunu görmüştük. Arka tarafa kıvrılan kısım ise 6.4 inç boyutlarında 892×280 pixel çözünürlüğe sahip. Ön taraf komple açılıp, dilediğiniz zaman 8 inçlik bir tablet haline gelebiliyordu. Bundan dolayı çözünürlük 2200×2480’e çıkıyordu.
Mate X’in satış fiyatı 2,429 dolar ile Galaxy Fold’dan haylice yüksek tutuldu. Şu anda da Çin hariç herhangi bir satış kanalında da cihazı bulamıyorsunuz.
Huawei Mate X 2 gücünü, 5 nm mimarisine sahip Kirin 1020’den alabilir!
Digitimes’ın Taiwan merkezli tedarikçilerden aldığı bilgilere göre, Huawei Mate X 2’yi planlıyor. Raporda belirtilen notlarrda, Huawei’nin menteşe ve panel tedariği için ön siparişleri vermeye başladığı belirtiliyor. Taiwan, menteşe üretimi için mevcut kapasiteyi arttırmış.
Raporda ayrıca, kompleks parçaların hala geliştirilmeye ihtiyacı olduğu ve tanıtım tarihinin buna bağlı olarak ötelenebileceği belirtiliyor. Üreticinin katlanabilir cihazı gücünü Huawei’in önümüzdeki sene tanıtacağı Kirin 1020’den gücünü alması bekleniyor. APU kısmı Huawei’nin HiSilicon ekibi tarafından geliştiriliyor ve 5nm mimarisiyle TSMC fabrikasında üretiliyor.
Gelişen mimariyle birlikte, işlemcinin içindeki transistör sayısı yükseltiliyor. İşlemcisinin içerisindeki daha fazla transistör, daha güçlü ve enerjiyi verimli kullanan bir donanım materyali haline geliyor.
İlk Mate X modelinde Kirin 990 kullanılmıştı. TSMC’nin 7 nm mimarisiyle ürettiği işlemcinin 5G versiyonunda 10.3 milyon transistör kullanılmıştı. Kirin 1020’de bu sayı 171.3 milyona çıkartılıyor. Yani, halihazırda batarya performansı güçlü olan modellerin üstüne güç katacak bir donanımı olacak.
Akıllı Telefonlar
Sony artan kamera sensörü taleplerine yetişemiyor
Akıllı telefon satışları pek parlak olmayan Sony, kamera sensörü alanında ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Bu alanda pazar lideri olan Japon devi, endüstrinin gelişmesi ile beraber artan taleplere yetişemediklerini itiraf etti.
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Sony: “Artan kamera sayıları yüzünden sensör siparişlerine yetişemiyoruz!”
Sony’nin geliştirmiş olduğu IMX mobil kamera sensörleri, başta Apple olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılıyor. Gelirlerinin büyük çoğunluğunu bu alandan kazanan marka, üretim kapasitesinin sınırlarına ulaştıklarını ve artık talep karşılayamaz hale gelindiğini belirtiyor. Sony yarı iletkenler bölümü yöneticisi Terushi Shimizu, taleplere yetişememe sebeplerini ise akıllı telefonların artan kamera sayısına bağlıyor. 2019’da piyasaya çıkan pek çok akıllı telefon modelinde en az 2 arka kamera kullanılıyor ve bu durum şirketi zora sokmuş gibi görünüyor.
Şirketin halihazırda tam kapasite çalışan bir kamera sensörü fabrikası bulunuyor. Artan talepleri karşılayabilmek adına yeni tesis planlaması gerçekleştiren Sony’nin bu fabrikayı en erken 2021 yılına yetiştirebileceği belirtiliyor. Diğer bir sensör üreticisi olan Samsung’un ise üretim kapasitesini doldurmak üzere olduğu biliniyor. Dolayısıyla 2020’de çoklu arka kamera kullanan akıllı telefon üreticilerinin bu iki firma haricinde alternatif bir tedarikçi bulması gerekiyor.
Shimuzu’ya göre Sony, lideri olduğu kamera sensörü pazarına yeterli miktarda yatırım yapmayı sürdürüyor. Ancak firmaların talep patlaması bu hızda devam ederse yapılan yatırımların da işe yaramayacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonların kamera tarafında bir tedarik sorunu yaşanıp yaşanmayacağını ise zaman gösterecek.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Concept One, CES 2020’de tanıtılacak!
Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl, akıllı telefon pazarında katlanabilir form faktörünü de beraberinde getirdi. OnePlus Concept One ise görünüşe göre 2020’nin katlanabilir ilk akıllı telefonu olmaya hazırlanıyor.
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CES 2020’de duyurulacak OnePlus Concept One hakkında ilginç iddia!
Teknoloji devlerinin yeni mobil teknolojilerini sergileyeceği CES 2020, 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek. Fuarda Concept One adlı yeni bir model duyurusu yapacağını belirten OnePlus ise ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Duyuru görselinde Concept One olarak adlandırılan yeni model, “Alternatif tasarım, alternatif gelecek” sloganı ile açıklanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre yakında duyurulacak olan ürün, markanın katlanabilir formdaki yeni akıllı telefon konsepti olacak.
The Korea Herald’ın verdiği bilgiye göre, OnePlus’ın CES 2020 kapsamında duyuracağı akıllı telefon kullanım bazında yenilikçi detaylara sahip olacak. Bundan ötürü telefonun Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X ve Motorola Razr 2019 gibi rakiplerinden farklı bir form faktörü benimseyeceği tahmin ediliyor. Teknik detayları paylaşılmayan Concept One’ın üst seviye özellikler sunan bir telefon olacağı belirtiliyor.
Önümüzdeki Mayıs ayında OnePlus 8 serisini duyuracak olan Çinli markanın orta seviyeye yönelik sürpriz bir model de geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Bununla beraber katlanabilir yapıdaki yeni bir modelin varlığı, markanın mevcut ekosistemini geliştirme ve rakiplerine karşı elini güçlendirme çalışması olarak gösteriliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31 Geekbench testinde görüldü!
Samsung, sırasıyla şubat ve eylül aylarında tanıttığı giriş seviyesi akıllı telefonları Galaxy M30 ve Galaxy M30s ailesine 2020 yılında bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Serinin devamı olacak Samsung Galaxy M31, geekbench testlerinde aldığı puanlarla ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy M31 Geekbench test sonuçları
SM-M315F versiyonuyla karşımıza çıkan telefon, Geekbench’in tek ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 348 ve 1.214 puan aldı. Yapılan testler, Samsung Galaxy M31’in Android 10 ile çalışacağını ve 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağını gösteriyor. Performans tarafında ise telefon gücünü sekiz çekirdekli Exynos 9611 işlemcisinden alacak.
Geekbench testleri başka detaylar sunmuyor. Fakat çıkan sızıntı haberlere göre model, 48 MP ana kamera, 12 MP geniş açı kamera ve 5 MP’lik derinlik sensörü ile birlikte 3’lü bir kamera sistemiyle kullanıcılara sunulacak gibi gözüküyor. Samsung‘un Galaxy M serilerinde kullandığı yüksek kapasiteli bataryaların da seride devam edeceğini öngörüyoruz. Henüz resmi tanıtımı yapılmayan modelin, ortaya çıkan bu bilgiler ve sızıntı haberler doğrultusunda 2020 yılı içerisinde raflarda yer alacağı tahmin ediliyor.