Huawei Mate 70 serisinin lansman tarihi açıklandı. Peki lansmanı yapılacak olan yeni serinin özellikleri neler? Çin merkezli teknoloji devi Huawei, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefon serisi olan Huawei Mate 70 serisinin resmi lansman tarihini açıkladı. Şirket, 26 Kasım’da Çin’de büyük bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte en az dört farklı Mate 70 modelinin tanıtılması bekleniyor. Huawei Mate 70 Pro, Huawei Mate 70 Pro+ ve en üst düzey model olan Huawei Mate 70 RS Ultimate Edition da bu tanıtımda yer alacak cihazlar arasında.

İçindekiler Huawei Mate 70 için Özellikler ve Beklentiler Neler

Huawei Mate 70 için Özellikler ve Beklentiler Neler

Sızdırılan bilgilere göre, Huawei Mate 70 ve Huawei Mate 70 Pro modelleri, 12 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Cihazların obsidyen siyahı, ladin yeşili, sümbül moru ve kar beyazı gibi farklı renk seçenekleriyle geleceği belirtiliyor. Üst düzey model olan Mate 70 Pro+ ise 16 GB RAM ve yine 1 TB depolama kapasitesine sahip olacak. Bu modelin renk seçenekleri arasında mürekkep siyahı, mavi, gümüş altın ve tüy beyazı bulunuyor.

En dikkat çekici cihazlardan biri olan Huawei Mate 70 RS Ultimate Edition, serinin en pahalı ve lüks modeli olarak öne çıkıyor. Bu model, kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle sınırlı sayıda üretilecek. Teknik özellikleri konusunda henüz net bilgiler bulunmasa da, serinin en güçlü cihazı olacağı kesin.

Tüm Mate 70 modellerinin, kutudan çıktıkları anda HarmonyOS Next işletim sistemi ile geleceği ve Android uygulamalarıyla uyumsuz olacağı biliniyor. Ayrıca, dört modelin de toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olması bekleniyor. Performans tarafında ise Kirin 9100 işlemcisiyle güçlendirileceği, bu işlemcinin Qualcomm ve MediaTek’in mevcut üst düzey yonga setleriyle yarışacak seviyede olduğu konuşuluyor.

İlk olarak Çin pazarında tanıtılacak olan Huawei Mate 70 serisi, muhtemelen 2025 yılı itibarıyla küresel pazarlara sunulacak. Ancak şu an için, lansman sonrası cihazların global pazarlardaki durumu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

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