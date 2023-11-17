DxOMark’ta Huawei rüzgarı devam ediyor. Merakla beklenen Huawei Mate 60 Pro+ DxOMark puanı ile bugün karşımıza çıktı. Huawei’nin yeni canavarı testten aldığı 157 puan ile Pro modelini geçerek ilk sıraya oturmayı başardı. Bu sayede ilk iki yine Huawei’nin oldu diyebiliriz. iPhone 15 Pro Max ise üçüncü sıraya geriledi. DxOMark ekibi telefonun kamera özelliklerinin artılarını şu şekil özetliyor;
- Mükemmel genel kamera performansı, onu tüm aydınlatma koşullarında her tür fotoğraf ve video için ideal bir yardımcı haline getiriyor
- Her koşulda Arkadaşlar ve Aile fotoğrafları için mükemmel performans, zorlu koşullarda bile doğru cilt tonu işlemeleri sunarken anı yakalar
- Değişken diyafram, kendisini sahnedeki kişi sayısına göre otomatik olarak ayarlayarak herkesin odakta kalmasını sağlar
- Mükemmel ultra geniş kamera, yüksek düzeyde ayrıntıları korurken büyük sahnelerin yakalanmasına olanak tanır
- Tüm yakınlaştırma mesafelerinde yüksek düzeyde ayrıntı
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Kameranın eksi bölümlerinde ise;
- Yüksek kontrastlı ve düşük ışıklı videoda ayrıntı kaybı
- Hareketli iç mekan ve düşük ışıklı videolarda gürültü
- Arkadan aydınlatmalı zorlu sahnelerde yüz kontrastı ve cilt tonları daha iyi olabilir
- Bazı yüksek kontrastlı sahnelerde kırpmayı vurgulayın
- Fotoğraf ve videoda gölgelenme, renk tonu kayması veya renk nicelemesi dahil yapaylıklar yorumları yapılıyor.
Huawei Mate 60 Pro+ modelinin ana kamerası 48MP sensöre ve değişken bir diyaframa (f/1.4-f/4.0) ile Optik Görüntü Sabitleme teknolojisine sahip. Bu ana kamera, 48MP çözünürlüklü ve 90mm f/3.0 lense sahip periskop kamera ile destekleniyor. Son olarak, 40MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerasını görüyoruz.
İçindekiler
Huawei Mate 60 Pro+ özellikleri
- 6,82 inç büyüklüğünde 2720 x 1260 çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED ekran / 2. Nesil Kunlun cam koruması
- Sekiz çekirdekli Hisilicon Kirin 9000S (1 Çekirdek @ 2,62 GHz, 3 Çekirdek @ 2,15 GHz ve 4 Çekirdek @ 1,53 GHz)
- Maleoon 910 GPU
- 512 GB/1 TB depolama
- 16 GB RAM
- Harmony OS 4.0
- Çift sim
- 48 MP ultra spot F1.4~F4.0 diyafram açıklığına sahip kamera, OIS, f/2,2 diyafram açıklığına sahip 40 MP ultra geniş kamera, 3,5x optik yakınlaştırmaya sahip 48 MP telefoto kamera, 100x’e kadar dijital yakınlaştırma, OIS, f/3,0 diyafram açıklığı, akşam yemeği makro desteği, LED flaş
- f/2,4 diyafram açıklığına sahip 13 MP ön kamera
- Ekran içi parmak izi sensörü
- Suya, toza dayanıklı (IP68)
- USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Çift bant)/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, USB 3.1 Tip-C (GEN1)
- 88W HUAWEI SuperCharge, 50W kablosuz şarj, 20W ters kablosuz şarj ile 5000mAh kapasiteli batarya