DxOMark’ta Huawei rüzgarı devam ediyor. Merakla beklenen Huawei Mate 60 Pro+ DxOMark puanı ile bugün karşımıza çıktı. Huawei’nin yeni canavarı testten aldığı 157 puan ile Pro modelini geçerek ilk sıraya oturmayı başardı. Bu sayede ilk iki yine Huawei’nin oldu diyebiliriz. iPhone 15 Pro Max ise üçüncü sıraya geriledi. DxOMark ekibi telefonun kamera özelliklerinin artılarını şu şekil özetliyor;

Mükemmel genel kamera performansı, onu tüm aydınlatma koşullarında her tür fotoğraf ve video için ideal bir yardımcı haline getiriyor

Her koşulda Arkadaşlar ve Aile fotoğrafları için mükemmel performans, zorlu koşullarda bile doğru cilt tonu işlemeleri sunarken anı yakalar

Değişken diyafram, kendisini sahnedeki kişi sayısına göre otomatik olarak ayarlayarak herkesin odakta kalmasını sağlar

Mükemmel ultra geniş kamera, yüksek düzeyde ayrıntıları korurken büyük sahnelerin yakalanmasına olanak tanır

Tüm yakınlaştırma mesafelerinde yüksek düzeyde ayrıntı

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Kameranın eksi bölümlerinde ise;

Yüksek kontrastlı ve düşük ışıklı videoda ayrıntı kaybı

Hareketli iç mekan ve düşük ışıklı videolarda gürültü

Arkadan aydınlatmalı zorlu sahnelerde yüz kontrastı ve cilt tonları daha iyi olabilir

Bazı yüksek kontrastlı sahnelerde kırpmayı vurgulayın

Fotoğraf ve videoda gölgelenme, renk tonu kayması veya renk nicelemesi dahil yapaylıklar yorumları yapılıyor.

Huawei Mate 60 Pro+ modelinin ana kamerası 48MP sensöre ve değişken bir diyaframa (f/1.4-f/4.0) ile Optik Görüntü Sabitleme teknolojisine sahip. Bu ana kamera, 48MP çözünürlüklü ve 90mm f/3.0 lense sahip periskop kamera ile destekleniyor. Son olarak, 40MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerasını görüyoruz.

Huawei Mate 60 Pro+ özellikleri