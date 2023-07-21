Huawei, teknoloji sektöründeki zorluklarına rağmen, yeni telefon modeli Huawei Mate 60 serisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Son yıllarda ABD’nin ambargosu sebebiyle zor zamanlar geçiren Huawei, yeni modelleriyle sektörde hala lider olma hedefini sürdürüyor.

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Son ayrıntılar, yeni telefonun iPhone 14 Pro’daki “Dynamic Island” özelliğine benzer bir özellik olan “Spirit Island” ve ayrıca yeni bir işlemci içereceğini gösteriyor. 2018’de Honor V20’de benzer bir tasarımı kullanan Huawei’nin, bu tasarım dilini devam ettirmesi sektör içinde tartışma konusu oldu. Ancak, bu tür bir ön kamera tasarımını bugüne kadar en etkili şekilde kullananın iPhone 14 Pro ve Pro Max olduğu görülüyor. Huawei’nin bu alanda yapacağı yenilikler merakla bekleniyor.

Ekranın altına yerleştirilmiş kamera teknolojisi henüz ilk aşamalarında olduğu için Huawei’nin bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Huawei Mate 60 serisinin Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenmesi beklenirken, son raporlar en az bir modelin Huawei’nin kendi geliştirdiği çip tarafından destekleneceğini gösteriyor. Bu durum, ABD yaptırımlarının Huawei’nin Qualcomm çiplerini kullanmak için gerekli lisansları almasını zorlaştırmasından kaynaklanabilir.

ABD ile olan sorunlarına rağmen Huawei, Mate 60 serisi üzerinde çalışıyor ve telefonun yakın gelecekte piyasaya sürülebileceğine dair işaretler var. Ancak, Huawei’nin çıkış tarihi dahil Mate 60 serisi hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadığı biliniyor. Bu gelişmeler ışığında Huawei’nin gelecek hamleleri merakla bekleniyor.