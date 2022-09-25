Dünyaca ünlü teknoloji devi Huawei, birkaç hafta önce yeni amiral gemisi telefon serisini tanıttı. Huawei Mate 50 serisi duyuruluşundan bu yana büyük ilgiler topladı ve toplamaya da devam edecek gibi duruyor. Lansman gecesi üzerinden günler geçmesine rağmen, telefonların satıldığı yerlerde kuyruklar oluşmaya devam ediyor. Sadece yerellerde değil, şirketin tanıtımdan bir gün önce siparişleri açtığı web siteleri ertesi gün yoğunluktan dolayı kendini kapatmak zorunda kaldı.

İçindekiler Mate 50 İçin 1 Milyondan Fazla Sipariş ve Uzun Kuyruklar

Mate 50 İçin 1 Milyondan Fazla Sipariş ve Uzun Kuyruklar

Bildiğiniz üzere cihazlar 6 Eylül tarihinde duyuruldu. Ancak müthiş yoğunluktan dolayı resmi siparişler aynı ayın 21’inde başladı. Satışlar sadece Online servislerde gecikmedi. Çoğu Huawei yerel satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu ve tedarik sıkıntısı sebebiyle bazıları evlerine eli boş döndü. Haberler uzun bir süre yeni canavarları mağazalardan alamayacağınızı ve siparişlerinde gecikeceğini söylüyor. Duyuru tarihinden bu yana serilerdeki telefonlardan 4 milyon adet cihaz üreten Çinli dev, tanıtımdan birkaç saat sonra hepsinin tükendiğini açıkladı. O tarihten itibaren stok yapamayan firma, telefonları sahiplerine vermekte gecikiyor. Özellikle Çin dışındaki yeni kullanıcılar biraz beklemek zorunda.

Tüm bu olaylardan sonra Huawei CEO’su Yu Chengdong, Huawei mağazalarının önünde oluşan uzun kuyrukların fotoğraflarını paylaşarak tüketicilere destekleri için teşekkür etti. Ayrıca, yeni amiral gemisi cihazlara olan yüksek talep nedeniyle üretimin artırılacağını belirtti. Bu, her tüketicinin telefonu mümkün olduğunca erken almasını sağlayacak gibi duruyor. CEO açıklamasında şunları söyledi:

Huawei Mate 50 serisi resmi olarak satışa sunuldu ve çok sayıda hevesli tüketici yeni cihazları satın almak için ülke çapındaki Huawei mağazalarına gitti. Mate 50 serisine olan sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz! Daha fazla tüketicinin güçlü Mate 50 serisi cep telefonlarını kullanabilmesi için ürün tedarikini sağlamak üzere üretimi hızlandıracağız.”

Şu an için Çin’de satılamaya devam eden telefonları almak isteyen Avrupalı kullanıcılar da çok. Ülkemizde de henüz bulunmayan cihazlar için Huawei’in V-Mall gibi e-ticaret platformlarından sipariş verebilir. Fakat belirttiğimiz gibi şirketin elinde stok olmadığı için cihazlar evinize geç ulaşabilir. Yeni telefonlara olan ilgi uzun bir süre daha devam edecek gibi duruyor.

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