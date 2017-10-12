Huawei Mate 10 Pro, Stylus Kalemi İle Note 8’e Rakip Olacak!

Huawei’nin asıl bombası olması beklenen Mate 10, Pro modeline ekleyeceği SPen tarzı kalemi ile Note 8’e sağlam rakip olacak gibi görünüyor.

Samsung tarafında ülkemizde de başarılı satış rakamlarına ulaşan Galaxy Note 8, Türkiye’de şu anda rakipsiz konumda satışına devam ediyor. LG’nin V30’unun da Türkiye topraklarına gelmemiş olması, iPhone 8 Plus için ise daha bir hafta olması sebebiyle tek başına yeni nesil büyük ekran telefon konumundaki Note 8’e sağlam rakip Huawei’den geliyor.

Şimdiye kadar birçok detayını duyduğumuz ve gördüğümüz oldukça şık görünen Mate 10, bir bomba daha patlatıyor. 16 Ekim’de tanıtılacak olan Mate 10’un Pro modelinde SPen gibi bir stylus kalem de olacak. Tıpkı Note 8’in Sonsuz Ekran teknolojisi gibi üst ve alttaki ufak çerçeveler dışında neredeyse çerçevesiz olacak olan Mate 10 Pro’da bu kalem Apple’da olduğu gibi ekstra ücret gerekmeden Mate 10 Pro ile verilecek.

Şu anda ortaya çıkan detaylara ve bilgilere göre 6.2 inçlik Full HD ekranını HDR ile destekleyecek olan Mate 10 Pro, Kirin 970 yonga seti, 6GB ya da 8GB bellek ile beraber 64GB/128GB ve 256GB depolama alanlarına sahip olacak. Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkacak bu canavar, 4.000mAh bataryası ile bir günlük kullanımı rahatlıkla karşılayacak gibi görünüyor.

Siyah, mavi, roze altın ve kahverengi renklerinde olacak Mate 10, 16 Ekim’de Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite ve Mate 10 Porchse Edition olarak farklı versiyonlar ile gelecek.