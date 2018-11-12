HWP takipçilerinin kendi telefonlarını anlattığı “Sizin Yorumunuz” serimizin yeni konuğu Özgür Kaynak oluyor. HWP’nin en aktif takipçilerinden olan Özgür, profesyonel bir fotoğrafçı olarak kullanmakta olduğu Huawei Mate 10 Pro deneyimlerini aktarıyor.

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Siz de bu serimizde yer alarak kendi deneyimlerinizi Hardware Plus ekranlarında anlatmak isterseniz ersin@hwp.com.tr e-posta adresine talebinizi iletebilirsiniz.

İyi seyirler…

Huawei Mate 10 Pro – Sizin Yorumunuz (Özgür Kaynak)