Huawei’nin Mate 10 Modeli de Tamamen Çerçevesiz Tasarım ile Gelecek

Birçok firma geçen yıl Xiaomi’nin çıkardığı çerçevesiz telefonu Mi Mix’in izinden gitmeyi tercih etti ve bu firmalara şimdi de Huawei katıldı.

Apple ve Samsung’un ardından dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei’nin yeni çıkacak olan amiral gemisi modelinde de çerçevesiz tasarım yer alacak.

Şirketin yöneticilerinden Richard Yu yaptığı açıklamada telefonun ön tarafının tamamen ekran olacağını ve çerçevenin çok ince kalacağını belirtti. Richard Yu ayrıca şirketin artık alt segment için model çıkarmayacağını çünkü buraya pek ilgi olmadığını ve yeterince kar edemediklerini belirtti.