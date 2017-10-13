Huawei Mate 10, Android 8.0 Oreo Sürümü ile Kutudan Çıkacak

Google’ın bu sene duyurduğu amiral gemisi modelleri Pixel 2 ve Pixel 2 XL, Android 8.0 Oreo sürümü ile kutudan çıkan ilk modeller.

Google markası olmayan ve kutudan Android 8.0 Oreo sürümü ile çıkacak olan ilk model ise Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Mate 10 olacak. Şirketin resmi Weibo sayfasından bugün yapılan açıklama ile bu haber doğrulandı. Mate 10 ve Mate 10 Pro 16 Ekim tarihinde Münih’te düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak.

Bu cihazlar ayrıca Kirin 970 işlemci yongası ile çıkan ilk cihazlar olma özelliğini de taşıyacak. Şirketin kendi geliştirdiği Kirin serisinin içinde ilk deva sadece yapay zekaya özel bir de çip yer alacak. Bu çipin telefondaki yapay zeka işlemlerini kolay bir şekilde yönetmesi bekleniyor.