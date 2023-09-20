Çinli teknoloji devi Huawei, telefon sektöründe öne çıkmaya devam ediyor ve özellikle kendi Kirin yonga setlerini kullanma kararlılığıyla dikkat çekiyor. Son başarılı lansmanları, şirketin bu alandaki kararlılığını ve rekabet gücünü vurguluyor. HUAWEI’nin ekim ayında orta sınıf bir 5G telefon piyasaya sürme hazırlığı içinde olması, şirketin çeşitli tüketici seçenekleri sunma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak görülebilir. Bu hamle, HUAWEI’nin küresel koşullara rağmen tüketicilere hitap etmeyi ve rekabetçi bir şekilde varlığını sürdürmeyi amaçladığını gösteriyor.

Nova 12 serisi, genç izleyicilere ve selfie meraklılarına uygun fiyatlı bir seçenek sunacak şekilde stratejik olarak konumlandırılmış. Kirin 830 yonga seti ile desteklenmesi bekleniyor ve bu yonga setinin yüksek performans sunması bekleniyor. Özellikle, bu yonga setinin Çin’in Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) tarafından geliştirilen gelişmiş bir süreç kullanılarak üretileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir: Vivo Y22T Sertifikasını Aldı Geliyor! Orta Seviye Karışacak!

HUAWEI’nin küresel akıllı telefon pazarına geri dönüşü, Mate 60 serisinin farklı modellerinin Bluetooth Özel İlgi Grubuna (Bluetooth SIG) kaydedilmesi gibi stratejik adımlarla ivme kazanıyor gibi görünüyor. Ancak, HUAWEI’nin Google Mobil Hizmetleri (GMS) olmaksızın uluslararası pazarda rekabet etme zorluğu devam ediyor. Bu nedenle, GMS eksikliğini aşma ve tüketicileri yeniden çekme konusundaki başarıları önemli.

Sonuç olarak, HUAWEI’nin akıllı telefon pazarındaki başarısı, şirketin özgün yonga setleri ve rekabetçi stratejileriyle bağlantılı. Yeni ürünlerin ve stratejilerin şirketin uluslararası rekabetçiliğini nasıl etkileyeceğini görmek için dikkatle izlenmelidir.