Huawei, Honor WaterPlay Tablet Modelinin Özellikleri Belli Oldu

Huawei, metal unibody tasarıma, çerçevesiz ekrana sahip ve orta segmente hitap eden Honor 7X modeli ile beraber bir de tablet duyurdu.

Huawei’nin yeni tabletinde IP67 seviyesi suya dayanıklılık özelliği bulunuyor. gümüş ve şampanya altın renklerinde gelecek olan cihaz yaklaşık olarak 300$’dan satışa çıkacak. LTE destekli 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olna en tepe model ise 400$’dan satılacak.

Şu anda ön siparişe açık olan modeller 24 Ekim tarihi ile Çin’de satışa çıkacak. Tablet 10.1 inç QXGA ekrana, Kirin 659 işlemci yongasına, 3 ve 4 GB RAM seçeneklerine, 64 GB’a kadar depolama alanına ve 6.600 mAh bataryaya sahip. Yapılan açıklamaya göre tablet 13 saatlik bir kullanım ömrüne sahip ve 9V-2A destekliyor.