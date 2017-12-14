Huawei Honor 9 Lite 21 Aralık’ta Çin’de tanıtılacak.

Huawei Honor 9 Lite modeli Çin’in Shenzen şehrinde 21 Aralık’ta tanıtılıyor.

Huawei Honor 9 Lite modelini 21 Aralık’ta tanıtmaya hazırlanıyor. Honor V10 tanıtılalı henüz bir ay olmasına rağmen yeni bir cihaz tanıtımı için kolları sıvayan firma, tanıtımı Çin’in Shenzen şehrinde yapacak. Tanıtım davetiyesi yanında gelen gözlük üzerinde tarihin ve tanıtım yerinin basılı olduğu bir kağıt bulunmakta. Ayrıca davetiye kartıyla yeni model ile gelecek yapay zeka özelliklerine dair ipuçları da bulunmakta.

Honor 9 Lite modelinin TENAA sertifikasyonu sırasında bazı özellikleri şu şekilde açığa çıkmıştı;

5.65 inç boyutunda ve 18:9 oranında yekpare ekrana, Hisilicon Kirin 6659 işlemci ve buna ek olarak 3 veya 4 GB büyüklüğünde RAM’e sahip olacak. Kamera tarafında 13MP + 20MP çift kamera cihazın arkasında konumlandırılırken 2.900mAh kapasiteli pil ise sisteme gücünü verecek.

Honor 9 Lite ile ilgili kalan tüm bilgileri 1 hafta sonraki tanıtımın ardından sitemizde bulabilirsiniz.