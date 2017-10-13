Huawei Honor 6C Pro Akıllı Telefon Modelini Resmen Duyurdu

Huawei, Avrupa için Honor serisinden yeni bir akıllı telefon modeli duyurdu. Cihaz sadece Avrupa pazarında satışa çıkacak.

Huawei Honor 6C Pro geçtiğimiz ay Çin’de satışa çıkan Honor V9’un Avrupa versiyonu olacak. Honor 6C Pro siyah, altın ve mavi renkleri ile satışa çıkacak. Telefon ilk olarak Fransa’da 210$’dan satışa çıkacak. Daha sonra Avrupa’daki diğer ülkelere de gelecek.

Telefon 5.2 inç büyüklüğünde, 1280 x 720p çözünürlüğe sahip HD 2.5D ekrana sahip. Telefonda alışkın olduğumuz Kirin işlemci yongası yerine 5 GHz hızında MediaTek MT6750 64 bit işlemci yongası ve Mali T860 grafik işlemcisi yer alıyor. 3 GB RAM’e sahip cihazın 32 GB büyüklüğündeki depolama alanı microSD kart desteği 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve EMUI 5.1 kullanıcı arayüzü ile gelen cihazın arka tarafında 13 MP, ön tarafında ise 8 MP kamera bulunuyor. 4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1 kablosuz bağlantı seçeneklerinin yer altığı telefon 3000 mAh büyüklüğünde batarya ile geliyor.