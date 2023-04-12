Huawei, Enjoy serisinde yeni bir akıllı telefon olan Huawei Enjoy 60X’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon 6,95 inçlik devasa bir IPS LCD ekrana sahip olacak. Cihazın güçlü bir işlemci ve yüksek kaliteli bir kamera sistemi gibi bazı etkileyici özelliklere sahip olması bekleniyor.

Huawei’nin resmi sosyal medya hesabı Huawei Enjoy 60X’in lansman tarihini doğruladı. Cihaz resmi olarak 17 Nisan tarihinde Çin’de piyasaya sürülecek. Marka tarafından paylaşılan teaser, cihazın 7000mAh bataryasını da doğruluyor. Ayrıca, Nova 11 serisi de aynı lansman etkinliğinde Enjoy 60X ile piyasaya sürülecek.

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Enjoy 60X, 720 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip 6,95 inç TFT LCD ekrana sahip. Kirin 710A yonga seti, 8GB RAM ve 128GB veya 256GB dahili depolama seçeneğiyle gelecek.

Huawei’nin mevcut ürün serisindeki diğer tüm akıllı telefon modellerinden daha büyük bir pil kapasitesine sahip olan Enjoy 60X hem günlük görevler hem de eğlence için uzun süreli kullanımı sürdürebilecek bir cihaz arayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış. Cihazın 6000mAh bataryaya sahip Enjoy 60’ın kapasitesini aşması bekleniyor. Cihazın temel varyant için yaklaşık 1.999 CNY (307 dolar) ve daha yüksek varyant için 2.199 CNY (337 dolar) fiyatla satılması bekleniyor. Telefon siyah, mavi ve altın renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Güçlü bataryasına ek olarak Enjoy 60X, 48MP birincil sensör ve 2MP derinlik sensörüne sahip çift arka kamera kurulumuna ve ön tarafta 8MP selfie kamerasına sahip olacak. Çift SIM kart ve 4G LTE bağlantısını destekleyecek ve ayrıca 22.5W hızlı şarj imkânı sunacak.