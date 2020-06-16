Huawei, Babalar Günü’ne özel kampanya düzenliyor!

Uzun süredir beklenen Xiaomi Mi Band 5, markanın bugün düzenlediği çevrim içi etkinlik ile resmen duyuruldu. Daha büyük ekran ve NFC desteği ile dikkat çeken akıllı bileklik, uygun fiyatıyla da kullanıcıları cezbedecek!

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Xiaomi Mi Band 5 duyuruldu: Daha büyük ekran ve NFC desteği!

Akıllı bileklik, tasarımı ve pek çok detayı ile selef modeli Mi Band 4’e büyük oranda benziyor. Yapılan yenilikler ise büyük oranda mevcut özellikleri geliştirme ile sınırlı tutulmuş. Ekranı bir miktar büyüyen Xiaomi Mi Band 5, bünyesinde 1.1 inçlik renkli AMOLED ekran ile geliyor. Daha geniş tema desteğinin yanı sıra animasyonlu saat kadranları da bilekliğin yeni özellikleri arasında bulunuyor.

Daha önceki sızıntılarda akıllı bilekliğin SpO2 sensörü ile kandaki oksijen oranını takip edeceği belirtiliyordu. Bu yeni sensörün yanı sıra mevcut sensörler de iyileştirmeler yapılmış. İvmeölçer, kalp atış hızı ve barometre sensörlerinin bulunduğu Mi Band 5’e yazılımsal olarak bazı ince ayarlar yapılmış. Örneğin; yüzme aktivitesi sırasında stiliniz otomatik olarak algılanarak 5 farklı yüzme takip modu arasından otomatik olarak seçim yapılabiliyor. Tabi ki 50 metre derinliğe kadar suya karşı dayanıklılık özelliğini de bu noktada belirtmek gerekiyor. Bunun dışında Xiaomi Mi Band 5 ile 11 farklı profesyonel aktivite takip modu da kullanıcılara sunuluyor.

Kalp atış hızı izleme tarafında PPG sensörüne yapılan geliştirme ile %50 oranında daha doğru sonuçlar edinilebiliyor. Dahası, artık tıpkı Apple Watch gibi sürekli nabız takibi yaparak olası anormallikleri tespit ederek kullanıcıyı uyarabiliyor. Ayrıca uyku takibi tarafında da REM uykusu ile ilgili verileri de Mi Fit uygulamasına aktarıyor. Yine söylentiler arasında yer alan adet döngü takibi de cihazın özellikleri arasında yer alıyor. Kadınların hassas günlerini takip eden bileklik, kullanıcısını uygulama üzerinden girilen gün gelince uyarıyor.

125 mAh kapasiteli bataryası ile 14 güne kadar pil ömrü vadeden Mi Band 5, manyetik yapıda yeni bir şarj pediyle geliyor. Böylece artık bilekliği şarj etmek için cihazı kordondan ayırmaya gerek kalmıyor. 18 Haziran’dan itibaren Çin’de satışına başlanacak olan bilekliğin standart versiyonu 26 dolarlık bir satış fiyatına sahip. Artık küresel pazarda da satılacak olan NFC sürümü ise 30 dolardan alıcı bulacak.