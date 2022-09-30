Huawei, 27-28 Eylül tarihleri arasında, Macaristan’da düzenlenen 2022 Avrupa İnovasyon Günü’ne ev sahipliği yaptı. Şirketin bu yıl 10’uncu kez düzenlediği etkinlikte; dijitalleşme, yeşil enerji, biyoçeşitliliğin korunması ve yeni yeteneklerin yetiştirilmesi, öne çıkan konular arasındaydı.

Bakmakta fayda var: HUAWEI, 3 farklı Kategoride Yeni Ürünlerini Tanıttı

Kamu temsilcileri, endüstri iş ortakları, basın mensupları ve akademik kurumlardan yaklaşık 250 kişinin katıldığı 2022 Avrupa İnovasyon Günü’nün ana teması, “Farklı Bir Avrupa için İnovasyon” olarak belirlendi. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin tarihi mekanlarından Castle Garden Bazaar’da gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, Huawei’in 5G deneyim aracında; lojistik, limanlar ve madencilik gibi birçok farklı sektörde, özel 5G mobil ağlarının kullanımı ile ilgili farklı senaryoları deneyimleme fırsatı da buldu.

Huawei Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkan Yardımcısı Marco Xu, açılış konuşmasında; “Araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım yaparak, inovasyonun geleceğine öncülük edebileceğimize inanıyoruz. İnovasyon süreci belirsizliklerle dolu olsa da geleceğe giden yolda kesin olan bir şey var ki o da inovasyonun sürdürülebilir geleceğimizi inşa etmek için büyük önem taşıdığı. Daha akıllı, daha yeşil ve sürdürülebilir bir Avrupa yaratmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó ise konuşmasında; “Macaristan, son yıllarda büyük Çinli şirketlerin yatırımlarıyla rekabette önemli bir başarı elde etti. Huawei’in Budapeşte’deki Ar-Ge Merkezi ve Avrupa’nın büyüklerinden biri olan lojistik merkezi, ülkemiz için önemli avantajlar sağlıyor. Huawei’in Macaristan’daki yatırımları bizim için bir gurur kaynağı. Şirketin, insanlarımızın yeteneklerine ve eğitim sistemimize duyduğu güvenden mutluluk duyuyoruz. 10 yıl önce imzalanan stratejik işbirliği anlaşması, her iki taraf için de büyük fayda sağladı ve Macaristan hükümeti olarak bu işbirliğini sürdürmeye hazırız” dedi.

Daha fazla yeşil enerji

Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Macar Batarya Derneği, Planergy Solutions ve Huawei, Macaristan yeşil enerji sektörünün geleceği için birlikte çalışma kararı aldı. Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Enerji Bakan Yardımcısı Márk Alföldy-Boruss, yaptığı değerlendirmede; “Sera gazlarını azaltma yönünde önemli bir ilerleme kaydettik. Enerji arzında dijitalleşmenin gerekliliği her geçen gün artıyor. Bu alanda yenilikçi çözümler ön plana çıkmalı. Tüm bu çözümleri, Macaristan’ın yatırım planlaması kapsamında değerlendiriyoruz” dedi.

SolarAPEX, dünyanın en büyük çatı GES projesinde, Huawei Türkiye ile iş ortaklığına gitti

SolarAPEX yönetim kurulu üyesi Besime Özderici ise Huawei ile devam eden iş ortaklıkları hakkında şunları söyledi: “Daha yeşil bir gezegen inşa etmek ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere, teknolojiden yararlandık. Bu yılın başlarında SolarAPEX, Tosyalı Holding için yapılan dünyanın en büyük çatı güneş enerjisi santrali projesinde, Huawei Türkiye ile iş ortaklığına gitti. Proje, toplam 140 MW kurulu güce sahip olacak ve karbon emisyonlarını yılda 116.525 metrik ton değerinde azaltacak.”

5G, dahaakıllı bir Avrupa için inovasyonun kapılarını açıyor

Huawei, Avrupa’daki 5G destekli birçok yenilikçi çözümde de yer alıyor. Huawei ve Nova, 5G, yapay zeka ve drone teknolojilerini kullanarak, yangınların erken tespiti ve anında müdahale için yenilikçi çözümler geliştirmek üzere, Yunanistan girişimi PROBOTEK ile işbirliği gerçekleştirdi. PROBOTEK’in Kurucu Ortağı ve CEO’su George Delaportas, projeyi şu sözlerle değerlendirdi; “Bu pilot proje; sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri son derece büyük olan bir sorunun çözümüne odaklanan ortak bir girişimdir.”

Huawei, Avusturya’daki tarım alanlarında böcek ilacı kullanımını azaltmak ve verimi artırmak için, 5G tabanlı akıllı bir tarım çözümü geliştirmek üzere, insansız hava aracı şirketi Dronetech ile birlikte çalışıyor. Macaristan’da ise Huawei ve iş ortakları, Avrupa’nın ilk 5G akıllı demiryolu merkezini inşa ediyor.

Birleşmiş Milletler İnovasyon Stratejileri ve Dijitalleşme Bölümü (UNIDO) Başkanı Marco Kamiya, etkinlikte yaptığı konuşmada; “Üretim, hizmetler ve dijital ekonomiyi birbirinden ayıran geleneksel sınıflandırma, artık ortadan kalkıyor. Uluslararası kuruluşlar ve hükümetler, yapay zeka ile daha üretken bir dijital dönüşümü desteklemek için özel sektörle birlikte çalışmalıdır. Huawei’e, UNIDO’nun bu alanda önemli bir girişimi olan Küresel İnovasyon Ödülleri organizasyonuna verdiği destek için teşekkür ederiz” dedi.

Yeni yeteneklerin geliştirmesi ve biyoçeşitliliğin korunması önem kazanıyor

Huawei ve Macaristan Kamu Hizmetleri Üniversitesi, şirketin bilişim teknolojileri alanındaki eğitim ve kültür odaklı küresel projesi “Gelecek için Tohumlar” programı özelinde ortak bir burs programına imza attı. Gelecek için Tohumlar burs programı kapsamında son iki yılda, 12 Avrupa ülkesinden yaklaşık 1.000 öğrenciye, toplam 5 milyon Avro burs desteği sağlandı.

Huawei, Rainforest Connection ve Polonya Bialowieza Ulusal Parkı işbirliği ile gerçekleşen bir TECH4ALL projesi kapsamında, doğanın korunması ile ilgili en son faaliyetlerini de katılımcılarla paylaştı. Bu projede yer alan uzmanlar, orman alanlarına kurulan yapay zeka destekli dinleme mekanizmasıyla, iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini araştırıyor.

Macaristan Kamu Hizmetleri Üniversitesi Rektörü Dr. Gergely Deli, üniversitenin Huawei ile birlikte çalıştığı bir başka sürdürülebilirlik projesini de paylaştı. Bu proje, taşkınların önlenmesi için Tuna havzasının korunan alanlarında su yönetimi araştırmalarını, treylerlere monte edilmiş akıllı bir PV çözümü kullanarak destekliyor. Dr. Gergely Deli konuyla ilgili olarak, “Değer yaratan bu işbirliği, iş dünyasından bir kurumun, akademik bir kurumu nasıl destekleyebileceğinin ve modern teknolojinin çevre koruma araştırmalarındaki sürdürülebilir rolünün önemli bir örneğidir” dedi.

Huawei Avrupa Tedarik Merkezi’nde 5G çözümleri

Huawei’in Çin dışında dünya genelinde bu alandaki en büyük tesisi olan Avrupa Tedarik Merkezi (ESC), 2009 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye yakın bir konumda yer alan ve toplam 2.000 kişinin çalıştığı merkezde, dijital dönüşümün tamamlanmasıyla birlikte, 5G teknolojisi özelinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu dönüşümle birlikte, tedarik merkezinin lojistik ve üretim işlevlerini desteklemek üzere; sürücüsüz araçlar ve artırılmış gerçekliğe dayalı otomatik çözümleri içeren, bir dizi 5G tabanlı Endüstri 4.0 çözümü kullanıma sunuldu.

Dönüşüm sürecinde, lojistik ve üretim süreçlerinin verimliliği önemli ölçüde artarken, özel 5G ağları sayesinde, iş ve veri güvenliğinde de büyük bir ilerleme gözleniyor. Tesis, kendi çekirdek ağına ve bulut yapısına benzer bir yerel uç bilgi işlem sistemine sahip. Bu sistem ve 5G teknolojisi sayesinde, veri aktarımı büyük ölçüde hızlanırken, gecikme süresi de yok denecek kadar azalıyor. Lojistik departmanında faaliyet gösteren ve 5G ağı üzerinden sunucuya bağlanan sürücüsüz araçlar sayesinde, tesisteki malzeme taşıma süreci; varıştan depolamaya, bileşenlerin toplanmasına ve montaj noktalarına taşınmasına kadar, tamamen otomatik olarak işliyor. Tesiste ayrıca; bakım, çalışan eğitimi, yüksek hassasiyetli operasyonlar ve uzaktan teknik yardım için, Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi kullanılıyor.