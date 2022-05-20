Amerika ile yaşanan gerilimden sonra birçok politik kısıtlamaya maruz kalan ve Android ekosisteminin vazgeçilmezleri arasında olan Google Play Servisleri ve Google Play Store gibi Google uygulamalarından mahrum bırakılan Huawei, kendi uygulama mağazası olan AppGallery uygulamasını cihazlarında önyüklü olarak sunmaya başlamıştı. Google Play Store’a alternatif olan bu uygulama, kısa sürede dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası haline gelmişti. Son gelen haberler, birçok bağımsız uygulama geliştiricisinin yoğun ilgi gösterdiği Huawei AppGallery’de kritik bir güvenlik açığı olabileceğini gösteriyor!

Ücretli Uygulamalar Bazı Yöntemlerle Ücretsiz Olarak Yüklenebiliyor!

AppGallery’de uygulaması bulunan Dylan Roussel’ın paylaştığı bilgilere göre, AppGallery’deki ücretli uygulamalar teknik konuda bilgi sahibi olan kötü niyetli kişiler tarafından ücretsiz olarak yüklenebiliyor. Bu açığı Huawei’ye Şubat ayında bildirdiğini söyleyen Roussle, firmadan herhangi bir yanıt alamadığını belirtiyor.

Sorunun geliştiricilerin ücretli uygulamaları için satın alım doğrulaması yapmamasından ziyade Huawei’de olduğunu söyleyen Roussel, firmanın AppGallery’de ücretli uygulamalar için herhangi bir korumaya sahip olmamasının bu açığın arkasındaki neden olduğunu belirtiyor.

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Huawei tarafının bu açığını doğrulamak amacıyla kendisinin de birçok ücretli uygulamayı ücretsiz şekilde indirdiğini ve bu uygulamaları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini ifade eden Roussel’a göre, korsanlar bu açığı kötü amaçları için kullanabilir. Zira AppGallery’de bulunan açık sayesinde çok sayıda ücretli uygulama, aynı anda ücretsiz şekilde indirilebiliyor.

Bu durumun, bağımsız geliştiricilerin AppGallery’den elde ettiği gelirlerde düşüşe ve bunun bir sonucu olarak uygulamaların geliştirilmesi/ iyileştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanamamasına neden olacağını söylemek mümkün.

Bu haberlerin oldukça ilginç olduğu söylenebilir. Zira Huawei tarafı, bir uygulama AppGallery’de yayınlanmadan önce o uygulamayı detaylı şekilde incelemeye alıyor. Umuyoruz ki Huawei tarafı bu haberler için gerekli adımları atar ve birçok bağımsız geliştiricinin ücretli uygulamalarının yer aldığı AppGallery’de bulunduğu iddia edilen bu önemli açık büyük hasarlar açmadan düzeltilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulamalarınızı indirmek için en sık kullandığınız uygulama marketi hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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