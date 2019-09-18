HTC’nin yeni CEO’su belli oldu: Yves Maitre

Mobil teknolojiler ve çevreleyici bilgi işlem çözümleri alanında önemli şirketlerden biri olan HTC Corporation, Yves Maitre’nin bugünden itibaren CEO görevine getirildiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Orange’da Tüketici Ekipmanları ve İş Birliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yves Maitre, burada Orange’ın bağlantılı teknoloji stratejilerini ve çalışmalarını yürüttü. Maitre’nin geçmişinde, dünyanın en büyük tüketici elektroniği markalarının müşterilere sunulması ve geniş bir bağlantılı ve mobil hizmetler portföyünün hazırlanması da bulunuyor. Orange’ın inovasyon teknolojileri grubunun da bir üyesi olan Maitre, yeni gelir fırsatları geliştirmek üzerine de çalıştı.

HTC’nin yeni CEO’su 5G, Yapay Zeka ve XR’a odaklanacak

HTC yönetim kurulu başkanı olmaya devam eden Cher Wang, HTC’nin gelişen portföyü ve VIVE Reality vizyonu ile örtüşen teknolojilere odaklanacak.

“Dört yıl önce CEO olduğumda, HTC’yi tam anlamıyla bir ekosistem şirketi haline dönüştürmek için çalışmaya başladım ve şirketin 5G ile XR alanlarında öne çıkmasını sağlayacak temelleri attım. Şimdi HTC’nin idaresini, bizi yolculuğumuzun bir sonraki aşamasında yönlendirecek güçlü bir lidere bırakmanın tam zamanı.” diyen HTC Başkanı Cher Wang, sözlerine şöyle devam etti: “Yves’in yönetimi ele almasından mutluluk duyuyorum. Kendisinin şirketimizle uzun zamana dayalı ilişkisi var ve bizim inovasyon tutkumuzu paylaşıyor. Yves’in HTC’yi tam potansiyeline ulaştıracak doğru lider olduğuna gönülden inanıyorum.”

“HTC uzun zamandır yenilikçi teknolojilerin öncüsü konumunda. Yönetim kurulu tarafından HTC’nin yeni dönemine yön vermek için seçilmiş olmak onur verici.” diye konuşan HTC CEO’su Yves Maitre, ardından şunları söyledi: “HTC tüm dünyada, mobil ve XR alanlarında ilkleri sunmasıyla tanınıyor. HTC çalışanları, müşterileri ve yatırımcıları ile birlikte 5G ve XR teknolojilerinin de geleceğini şekillendirmek için sabırsızlanıyorum.Dünyanın en iyi tüketici donanımlarını geliştirmenin yanı sıra bunları eksiksiz hizmetlerle donatıp yönetim ve kurulumu kolaylaştırma hedefine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

HTC; sanal ve genişletilmiş gerçeklik (XR), 5G cihazları ve teknolojileri, yapay zeka ve Blockchain gibi çeşitli alanlarda geniş bir teknoloji portföyüne sahip. Sektörde birçok ilke imza atan ve yeniliklere öncülük eden şirket bu yıl, VIVE sanal gerçeklik ekosistemine dahil olan ürünleri ve 5G’ye geçiş için operatörlerin ilgi gösterdiği HTC 5G Hub ile birçok medya ve sektör ödülü kazandı.