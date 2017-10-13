HTC, Vive Eclipse Adında Yeni Bir Sanal Gerçeklik Başlığı Geliştiriyor

HTC’nin Avrupa ve Amerika’da yaptığı patent başvurularının ardından yeni bir sanal gerçeklik başlığı üzerinde çalışmalar yaptığı ortaya çıkmıştı.

HTC’nin şimdi de Yeni Zelanda’da yaptığı patent başvurusundan geliştirdiği cihazın adı ortaya çıktı.

Hollanda merkezli teknoloji bloğu LetsGoDigital tarafından fark edilen başvuruda cihaz bilgisayar tarafından simule eden gerçekli gösteren, başa takılabilen ekran olarak tanımlanıyor. Cihazın adı ise Vive Eclipse olacak. Şimdilik başlık hakkında bundan başka hiçbir bilgi bulunmuyor. Şirket büyük bir ihtimalle 2018 yılının Ocak ayında düzenlenecek olan CES 2018 etkinliğinde iki yeni sanal gerçeklik başlığını tanıtacak.