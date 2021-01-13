HTC Desire 21 Pro, 5G desteğiyle tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarındaki etkisini büyük ölçüde kaybeden HTC, yine de faaliyetlerine kararlı bir şekilde devam ediyor. Markanın son akıllı telefon modeli olan HTC Desire 21 Pro, 5G desteğinin yanı sıra pahalı fiyat etiketiyle de dikkat çekiyor!

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HTC Desire 21 Pro duyuruldu: Amiral gemisi fiyatına orta seviye!

Etkileyici bir tasarıma sahip olmayan HTC Desire 21 Pro, ön yüzünde ortalanmış delikli bir ekran konsepti benimsiyor. Parmak izi sensörünü güç butonuna entegre eden telefon, plastik gövde yapısıyla geliyor. Desire 21 Pro’nun 9.4 mm kalınlık değeri ise günümüz akıllı telefonlarına kıyasla bir hayli kaba kalıyor.

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HTC Desire 21 Pro’nun teknik detay tarafı ise orta seviye bir cihaza göre oldukça dolgun özellikler barındırıyor. 6.7 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefon, 90 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 690 işlemciden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama şeklinde tek seçenek sunuluyor. microSD kart desteğinin olmaması ise önemli bir eksiklik gibi görünüyor.

Arka tarafında dört kamera barındıran Desire 21 Pro, 48 megapiksel çözünürlüklü bir sensörü merkezine alıyor. 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü ise arka kamera paketini destekliyor. Ayrıca ekran deliğinde de selfie çekimleri için 16 megapiksel çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. 5.000 mAh kapasiteli batarya 18W’a kadar hızlı şarja destek verirken, Android 10 işletim sistemi özellikleri tamamlıyor.

İlk olarak Tayvan’da ön siparişe açılan HTC Desire 21 Pro için 430 dolarlık fiyat etiketi belirlenmiş. Cihazın küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezken, amiral gemisi telefonlarla yarışan fiyatın oldukça pahalı bulunduğunu belirtelim.