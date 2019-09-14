HP’den süper ekonomik yazıcılar

HP’nin Türkiye’de de satışa sunduğu Neverstop lazer yazıcı ailesi dünyanın ilk toner doldurulabilir yazıcıları olarak tarihe geçti. Kutusundan herhangi bir kurulum gerektirmeden çalışmaya hazır halde çıkan Neverstop lazer yazıcılar, 5 bin adetlik bir baskı kapasitesi ile kullanılmaya başlanıyor. Dakikada 20 sayfa kaliteli siyah beyaz baskı sunan yazıcı ailesi, toner maliyetlerinde %80’e varan tasarruflar sağlıyor. 5 bin siyah beyaz baskı sonrasında 2.500 sayfalık baskı sunabilen toner dolum kitinin Türkiye’de 85 TL gibi bir fiyatla satılması planlanıyor. Yani yazıcı satın alınıp ilk 5 binlik baskı yapıldıktan sonra 85 TL’ye teknoloji marketlerden alınacak toner dolum kiti ile her bir siyah beyaz baskının maliyeti 0,034 TL’ye kadar düşürülmüş oluyor. Üstelik HP tarafından geliştirilen özel bir teknoloji ile üretilen bu 2.500 sayfa baskı kapasitesine sahip toner dolum kiti, üzerindeki çip ve kilit sistemi sayesinde hiçbir sızdırma olmadan 15 saniye içinde tonerin yazıcıya doldurulmasına imkân veriyor.

Ürün (sektörde drum ünitesi olarak isimlendirilen) görüntüleme tamburunun ömrü ise 20 bin sayfa olarak belirtilmiş. 20 bin sayfalık baskı ardından yenilenen ünite tekrarda sıfır bir yazıcı gibi 5 bin sayfalık toner kapasitesiyle birlikte geliyor. Böylece görüntüleme tamburu değiştirildiğinde otomatik olarak 5 bin sayfalık toner de doldurulmuş oluyor.

Neverstop lazer yazıcı ailesi hakkında bilgi veren HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman “Yakın zamanlarda gerçekleştirilen araştırmada, Avrupa’daki küçük ölçekli işletme sahiplerinin yüzde 75’inin kurulumu ve bakımı kolay yazıcılara ihtiyacı olduğu ortaya çıktı” dedi. Alaman sözlerine şöyle devam etti: “Çığır açan inovasyonlar ve dijital entegrasyonla, sık yaşanan yazıcı aksaklıklarını ortadan kaldıran HP Neverstop laser yazıcı, tutkularını verimli bir işe dönüştürmek isteyen girişimcilere rekabetçi avantaj kazandırıyor”.

HP’nin sürdürülebilirliğe verdiği öneme de vurgu yapan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, Neverstop serisi ürünlerin yüzde 25’inden fazlasının ve toner dolum kitinin de yüzde 75’inin geri dönüştürülmüş plastikten üretildiğini söyledi.

Küçük ofisle için ideal çözüm

1-50 arasında çalışana sahip olan, aylık 250 – 2.500 sayfa baskı ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli şirketlerin ve girişimcilerin kullanımına uygun olan Neverstop laser yazıcılar, önceki nesil yazıcılara kıyasla yüzde 38 daha hızlı baskı alıyor. Dakikada 20 sayfa siyah beyaz baskıya ulaşan Neverstop serisi ürünler 150 yaprak kapasiteli kağıt tepsisine de sahip.

HP Türkiye Yazıcı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek ise dört farklı modeli Türkiye’de satışa çıkan HP Neverstop laser ailesinin tüm modellerinde kullanılabilen 2.500 sayfalık toner dolum kiti ile yazıcının tankına toner doldurma işleminin sadece 15 saniyede yapılabileceğini söyledi. Özbek, toner dolum kitinin üzerindeki çip ve kilit sistemi sayesinde tonerin hiçbir sızdırma olmadan, güvenle doldurulduğuna dikkat çekti.

Fişe tak, hemen kullan

Kutusundan fişe takılır takılmaz kullanıma hazır şekilde çıkan Neverstop serisi yazıcılar, HP’nin geliştirdiği özel bir uygulama sayesinde bilgisayarın olmadığı ortamlarda cep telefonundan da baskı alınmasına imkân veriyor. Tabii ki bu özellik sadece dahili kablosuz ağ iletişimi özelliğine sahip olan HP Neverstop Laser 1000w ile HP Neverstop Laser MFP 1200w modellerinde kullanılabiliyor. Bu modellerde bulunan Wi-Fi Direct özelliği ile her yerde ve her zaman kablosuz baskı almak mümkün olurken cihazlar bir ağa bağlı olduğunda Dropbox ve Google Drive gibi popüler bulut uygulamalarına kolayca erişebilen akıllı cihazlar üzerinden gönderilen tüm baskıları, kullanıcı nerede olursa olsun alabiliyor.

Oteller ve eczaneler gibi bazı işlerin düzenli olarak yapılmasını gerekli kılan işletmeler için yazıcılara bir komut dizini de tanımlanabiliyor. Yani kimlik veya sağlık poliçesinin bir kopyasının bilgisayarda, ağda veya bulutta belirlenen bir klasörde otomatik olarak kaydedilmesi işlemini bu yazıcılar otomatik olarak yapabiliyor.