Honor X9b bir süredir insanlar tarafından sıkça konuşuluyor. Honor bir süredir Honor X9b isimli akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefon BIS sertifikasını alırken görüntülendi. Detaylara bakalım.

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91mobiles kaynaklı bilgiye göre Honor X9b, Hindistan’ın BIS sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Bu sertifika ile birlikte akıllı telefonun herhangi bir özelliği ortaya çıkmadı. Ancak sertifika alması akıllı telefonun lansmanının yakın olduğunu bizlere gösteriyor.

Honor X9b önceki nesili: Honor X9a

Honor X9a, 1080×2400 (FHD+) çözünürlük sunan 120hz ekran yenileme hızına sahip 6.67 inç büyüklükte AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranda ekran altı parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

Honor X9a kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 40W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5100 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise cihaz üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 64 MP çözünürlüğünde. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Honor X9a, selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.