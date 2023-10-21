Honor, akıllı telefon pazarında rekabetin kızıştığı bir dönemde yeni bir modelle karşımıza çıkıyor. Honor X9B’nin piyasaya sürülmesinin ardından, şimdi de Honor X7b modelinin Singapur’un IMDA sertifika web sitesinde görüldüğü bildiriliyor. Honor’un yeni canavarı giriş seviye akıllı telefon pazarını karıştıracak!

Honor X7b Güçlü Özellikleriyle Çok Konuşulacak!

Akıllı telefonun, CLX-X2 model koduyla listelendiği ve Bluetooth ile WLAN bağlantısını desteklediği belirtiliyor. Bunlar zaten bir telefonun olmazsa olmazları. Ancak diğer teknik özellikler hakkında henüz kesin bilgilere ulaşılamadı.

Honor X7b, muhtemelen Honor X7a’nın halefi olarak piyasaya sürülecek. X7a, bu yılın başlarında piyasaya sürülmüş ve büyük bir 5330 mAh kapasiteli pil ile 22,5W hızlı şarj desteği sunmuştu. X7A, 42 saatlik kullanım süresi vaadi ile segmentinin en uzun pil ömrü sunan modellerinden biri olmuştu.

X7a, 8,3 mm kalınlığında ve 720 x 1600 piksel çözünürlüğünde 6,75 inç LCD ekran ile gelmişti. Arka tarafta ise 50MP birincil sensör, 5MP ultra geniş kamera, 2MP makro sensör ve 2MP derinlik sensörüne sahip dörtlü bir kamera sistemi bulunuyordu. Özçekimler için ise 8MP’lik bir ön kamera kullanılmıştı.

Honor X7a, MediaTek Helio G37 yonga seti ile güçlendirilmiş olarak geliyor ve 4/6 GB RAM seçenekleri sunuyor. Ayrıca Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C 2.0 ve çift bant Wi-Fi desteği gibi teknolojilere sahipti.

Honor X7b’nin de selefindeki birçok özelliği miras alması bekleniyor. Honor X7a ülkemize uğramamış olsa da, Honor X7b’nin ülkemize uğrama olasılığı var. Eğer rekabetçi bir fiyatla gelirse, Honor’un yeni canavarı akıllı telefon dünyasını yerinden oynatacaktır.

Henüz tüm teknik özelliklere dair detaylar netleşmese de Honor X7b’nin, önceki modeline göre bir dizi iyileştirme sunması bekleniyor. Yakın zamanda Honor tarafından resmi bir açıklama yapılması ve tüm detayların paylaşılması bekleniyor.

Honor sadece geleneksel akıllı telefon pazarında değil, katlanabilir telefon pazarında da ciddi bir oyuncu. Honor CEO’su Zhao Ming, Honor’un teknoloji ürünlerinde sıradanın ötesine geçmeyi hedeflediğini ve katlanabilir akıllı telefonların bu vizyonun bir parçası olduğunu belirtti.

Bu bağlamda, Honor, Temmuz 2023’te Honor Magic V2’yi piyasaya sürerek ince tasarımı ve hafifliği ile dikkatleri çekmişti. Honor Magic V2, yalnızca 231 gram ağırlığıyla, Apple’ın zamanındaki amiral gemisi olan iPhone 14 Pro Max’inden hafif bir katlanabilir telefon olmayı başarmıştı. Honor’un her alanda başarılı olmak istediğini söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor X7b nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlra kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!