Honor, yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Honor X6a’yı sessizce İngiltere’de tanıttı. Cihazın en dikkat çeken özellikleri arasında büyük depolama alanı, yüksek yenileme hızına sahip ekran ve güçlü kamera sistemi yer alıyor. İşte Honor’un yeni giriş seviye canavarı X6a’nın teknik özellikleri ve fiyatı!

Honor X6a Giriş Seviyeyi Kasıp Kavuracak!

Honor X6a, 6,56 inç boyutunda damla çentikli bir IPS LCD ekrana sahip. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 20.15:9 en boy oranına sahip ve 90Hz yenileme hızı ile kullanıcılara akıcı bir deneyim sunuyor. Telefon, performansı ve verimliliği ile ön plana çıkan MediaTek Helio G36 sekiz çekirdekli işlemciyle güçlendirilmiş.

Kullanıcılar, 4 GB veya 6 GB RAM seçeneklerinden birini tercih edebiliyorlar. Bu cihazı uzun süre kullanmak isteyen müşteriler 6 GB RAM’e sahip sürümü tercih edeceklerdir. Ayrıca, 128 GB dahili depolama alanı da bu modelde sunulmuş. Cihaz, ekstra bellek ihtiyacı duyanlar için microSD kart desteği de sunuyor.

Honor X6a’nın kamera sistemi oldukça iddialı. Arka kısımda yer alan üçlü kamera kurulumu, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kameradan oluşuyor. Bu kamera kombinasyonu, portre modu, hızlandırılmış çekim, süper makro, HDR fotoğraf ve 1080p video kaydı gibi çeşitli çekim modlarını destekliyor. Ön tarafta ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Güçlü performansın uzun süre kullanıcının elinin altında olmasına izin veren 5.200mAh pil, 22,5W kablolu şarjı destekliyor. Honor X6a, Android 13 tabanlı Magic OS 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve bağlantı açısından çift nano SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakını destekliyor. Ayrıca, güvenlik için cihazın güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi sensörü bulunuyor.

Honor X6a, İngiltere’de 165 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor ve Gece Yarısı Siyahı, Gökyüzü Gümüşü ve Zümrüt Yeşili gibi çeşitli renk seçenekleri mevcut. Yeni canavarın diğer Avrupa ülkelerinde de yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, henüz Avrupa dışındaki diğer pazarlara yönelik planlar belirsizliğini koruyor. Honor X6a, uygun fiyatı ve özellikleriyle giriş seviyesi akıllı telefon arayan kullanıcılar için çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un yeni canavarı bize de gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!