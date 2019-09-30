Honor V30 5G görseli sızdırıldı!

Honor V30 5G modelinin görseli sosyal medyaya sızdırıldı. Honor V20’nin devami niteliğinde olan Honor V30 5G’nin Aralık ayında tanıtılabileceği tahmin ediliyor.

Şirkete yakın bazı kaynaklara göre, Honor V20’deki gibi V30 da delikli ekran tasarımıyla gelecek fakat paylaşılan sızıntı fotoğrafına bakılırsa, cihaz bu kez bir yerine iki lense sahip olacak. Ancak Honor V30 5G modeli piyasaya çıkış tarihi veya teknik özellikleri ile ilgili net bir bilgi verilmiyor.

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Telefonun ekranında hafif kavisli kenarlar var ve yan çerçeveleri de hala görünür durumda. Cihazın çene kısmı selefinden daha ince görünürken, üst kısmında da hoparlör ya da başka bir şey için yer olmadığı görülüyor. Ekrandan parmak izi okuyuculu bir AMOLED ekrana sahip olması beklenirken, 90Hz yenileme hızı da sunabilir. Söylentilere göre arkasında dört kamera ve LED flaş bulunan yuvarlak bir kamera modülü ile gelmesi bekleniyor.

Düzenlenecek etkinlikte Honor Note serisinden bir orta sınıf telefonu da amiral gemisi modelleriyle birlikte duyurulacağını açıkladı. Kaynağın paylaştığı bilgiye göre, yaklaşan orta sınıf Honor telefonunun bir Note serisi akıllı telefon veya yepyeni bir seri olabileceğini de ekledi. Ayrıca Geekbench testinde Android 10 ve 8 GB RAM ile kıyaslanan NLE-AL00 telefonunun Honor V30 telefonu olabileceği tahmin ediliyor.

Honor, V serisi cihazlarını genellikle yıl sonlarına doğru tanıtıyor, dolayısıyla V30 hakkında daha fazla detay öğrenmemiz için biraz daha beklememiz gerektiğini tahmin ediyoruz.