HONOR Türkiye ülkemizdeki birinci yılını kutladı: Hedef dördüncü olmak

HONOR Türkiye, ülkemizde geçtiğimiz yıl faaliyete geçmiş ve akıllı telefonlarını satmaya başlanmıştı. Türkiye’deki birinci yaşını Türkiye Başkanı Kevin Kong’un ev sahipliğinde düzenlenen özel bir parti ile kutladı. Etkinlikte, HONOR’un dinamik ve hareketli renklere sahip yeni logosu ve yeni misyonu tanıtıldı. HONOR, Türkiye’deki ikinci yılında, ilk akla gelen en iyi 4 akıllı telefon markası arasında yer almayı hedefliyor.

HONOR Türkiye için 1 yıl nasıl geçti?

2018 yılının Nisan ayında Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan HONOR, piyasaya 11 adet ürün sürerek özellikle gençleri hedefledi. Geçtiğimiz günlerde göreve atanan HONOR Türkiye Başkanı Kevin Kong, HONOR’un dinamik ve değişken renklere sahip yeni logosu, ‘gençlere ait akıllı bir dünya yaratma’ misyonu ve pazar hedeflerini değerlendirdi.

Konuşmasında rakamsal verilere değinen Kong, “Marka olarak küresel sektördeki gerilemeye rağmen hızlı büyümeyle konumumuzu güçlendirdik. Araştırma şirketi IDC rakamlarına göre küresel akıllı telefon pazarı, 2018 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 3.1 düşüş kaydetti, ancak biz HONOR’un yıl sonu pazar payını yüzde 27.1 olarak gerçekleştirerek büyük bir artış sağladık. Bu yıl hem dünyanın hem de Türkiye’nin en büyük dördüncü akıllı telefon markası olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya ve yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.