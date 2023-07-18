Honor bir süredir tablet pazarına girmeye çalışıyor. Bu bağlamda geçtiğimiz sene Honor Pad X8’i tanıtan Çinli şirket şimdi de Honor Pad X9 üzerinde çalışıyor. Lansmana az bir süre kala Amazon, Honor Pad X9’un tanıtım afişini yayınladı. Detaylara bakalım.

Tanıtım afişine göre Honor X9, 11.5 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek ve 2K çözünürlük sunacak. Tanıtım afişinde tabletin 6 adet hoparlöre sahip olacağı ve geniş depolama alanına sahip olacağı da belirtilmiş.

Bundan önceki sızıntılara göre Honor X9, 11.5 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek ve 2K çözünürlük sunacak.

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Honor X9 kaputun altında Snapdragon 685 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek. Tablet gücünü 22.5W kablolu şarj hızına sahip 7250 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Honor X9 biri önce biri arkada olmak üzere iki adet kameraya sahip olacak. Ana kamera 5 MP çözünürlüğünde olacak. Bu kameranın yanında bir de LED flaş bulunacak. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.