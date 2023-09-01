HONOR, bu yılın Temmuz ayında Çin’de yeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon modeli olan HONOR Magic V2 modelini tanıtmıştı. Yenilikçi tasarımı, iyileştirilmiş pil ömrü, gelişmiş ekran ve kullanıcı deneyimiyle bu cihaz, katlanabilir cihazlar sektörüne yeni standartlar getirmiş ve kısa sürede Çin’de çok satanlar arasına adını yazdırmıştı! IFA 2023 Berlin’de önemli bir adım atan HONOR, bu modeli küresel pazarda da piyasaya sürdü!

HONOR Magic V2 Küresel Katlanabilir Telefon Pazarında Yok Satabilir!

IFA Berlin’de görücüye çıkan HONOR Magic V2’nin küresel pazar versiyonu Çin pazarında satışa sunulan modelden farksız. Yeni canavar, sadece 231 gram ağırlığında ve 9,9 mm kalınlığında olduğu için oldukça hafif ve ince bir yapıya sahip. Bu özellikler, ürün yapısı, üretim süreçleri ve malzeme seçiminin titiz bir şekilde gözden geçirilmesiyle elde edilmiş.

Cihazın dikkat çeken özellikleri arasında, hafiflik ve dayanıklılığı arasında mükemmel bir denge sağlayan süper hafif titanyum menteşe bulunuyor. Bu özellik, cihazın dayanıklılığını artırmak için kullanılan özel çelik ile birlikte, HONOR Magic V2’ye SGS tarafından onaylı bir dayanıklılık sertifikası kazandırıyor.

HONOR Magic V2, ortalama 2,72 mm kalınlığında çift silikon-karbon pilleri içeriyor. Bu piller, düşük voltajlı şarjlı enerji toplama teknolojisi sayesinde daha yoğun bir pil teknolojisi olarak öne çıkıyor. Bu modelde 5000mAh pil kapasitesi bulunuyor ve bu batarya 66W HONOR SuperCharge özelliğini destekliyor.

HONOR Magic V2’nin katlanabilir OLED LTPO ekranı, 1,07 milyar renk ve olağanüstü renk doğruluğu desteği ile görsel anlamda zengin bir deneyim sunuyor. Cihaz, göz yorgunluğunu önleyen ve kullanıcıların uzun süreli kullanımlarda bile rahat bir deneyim yaşamasını sağlayan 3840Hz PWM Karartma ve Dinamik Karartma teknolojilerine sahip.

HONOR Magic V2, Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition SoC ve 16 GB RAM ile donatılmış. Cihazın kamera kurulumu ise 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş kamera ve 20MP telefoto kameradan oluşan üçlü bir arka kamera sistemi içeriyor. Öne bakan çift kamera ise iki adet 16MP kameradan oluşuyor ve çeşitli fotoğraf modlarını destekliyor.

Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 üzerinde çalışan HONOR Magic V2, sosyal etkileşimler, eğlence, iş ve daha fazlası için zengin özelliklere sahip bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Kullanıcı gizliliği ve güvenliğini ön planda tutan cihaz, iş uygulamalarını kişisel uygulamalardan kolayca ayırabilmeyi sağlayan yeni bir paralel alan özelliği de sunuyor.

Fiyatlar ise henüz açıklanmasa da, Çin fiyatlarına hakimiz. Buna göre cihazın 16GB RAM ve 256GB depolamaya sahip sürümü 1300 dolar fiyata sahipken, 16GB RAM ve 512GB depolamaya sahip sürümü 1500 dolar fiyata sahipti. Tepe model olan ve HONOR Magic V2 Ultimate Edition olarak adlandırılan 16GB RAM ve 1TB depolamaya sahip model ise 1700 dolar fiyata sahipti.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce HONOR katlanabilir telefon pazarında Samsung’a yetişebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!