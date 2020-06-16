Honor Magic Earbuds Türkiye’de satışa çıktı. Model olarak Huawei’nin Freebuds 3i’siyle aynı olan tam kablosuz kulaklığımız 32 db’e kadar “Aktif Gürültü Engelleme” sunabiliyor.

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HONOR, Türkiye’de satışa sunduğu akıllı ürünlerine HONOR Magic Earbuds ile bir yenisini daha ekledi. HONOR’un aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip ilk kulaklığı olan Magic Earbuds, bugün itibarıyla satışa sunuluyor.

32dB’e kadar gürültü engelleme teknolojisi!

HONOR Magic Earbuds, barındırdığı iki farklı mikrofonlu Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi sayesinde 32dB’e kadar çevre gürültüsünü engelliyor. İleri beslemeli mikrofon, çevresel gürültüyü engellerken, geri beslemeli mikrofon ise kulağınızdaki istenmeyen gürültüyü ortadan kaldırıyor. Bu sayede trafik, toplu taşıma, ofis, uçak gibi istenmeyen seslerin bulunduğu ortamlarda, sadece dinlediğiniz sese odaklanmanızı sağlıyor. HONOR Magic Earbuds ile sevdiğiniz şarkılarda en ince detayları kaçırmıyor, telefon görüşmelerinde ise karşınızdakini net bir şekilde duyabiliyorsunuz.

Üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemine sahip HONOR Magic Earbuds ile tüm telefon görüşmeleriniz de yüksek kaliteye ulaşıyor. Sesinizi hassas şekilde alan iki harici mikrofon, arka plan gürültüsünü kulağınızın içindeki sesi alarak yok eden bir iç mikrofon sayesinde, yoğun rüzgâr veya arka plan gürültüsü olan ortamlarda bile sesiniz karşı tarafa sorunsuz ve net bir şekilde aktarılıyor.

HONOR Magic Earbuds ile 14,5 saate kadar müzik oynatma!

Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi ile desteklenen Magic Earbuds, şarj kutusu ile toplamda 13 saate kadar pil ömrüne sahip. Bununla birlikte şarj kutusu ile toplamda 10,5 saate kadar telefon görüşmesi ve 14,5 saate kadar müzik oynatımını tek şarjda ANC kapalı şekilde sunuyor.

Şarj kutusuyla birlikte sadece 62 gram ağırlığında olup rahatça cebinize sığıyor.

Magic Earbuds, İnci Beyazı ve Mavi renk seçenekleriyle 799 TL fiyatıyla farklı satış noktasında tüketicileri bekliyor.