Kulaklık
HONOR Magic Earbuds, Türkiye’de satışa çıktı!
Honor Magic Earbuds Türkiye’de satışa çıktı. Model olarak Huawei’nin Freebuds 3i’siyle aynı olan tam kablosuz kulaklığımız 32 db’e kadar “Aktif Gürültü Engelleme” sunabiliyor.
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HONOR, Türkiye’de satışa sunduğu akıllı ürünlerine HONOR Magic Earbuds ile bir yenisini daha ekledi. HONOR’un aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip ilk kulaklığı olan Magic Earbuds, bugün itibarıyla satışa sunuluyor.
32dB’e kadar gürültü engelleme teknolojisi!
HONOR Magic Earbuds, barındırdığı iki farklı mikrofonlu Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi sayesinde 32dB’e kadar çevre gürültüsünü engelliyor. İleri beslemeli mikrofon, çevresel gürültüyü engellerken, geri beslemeli mikrofon ise kulağınızdaki istenmeyen gürültüyü ortadan kaldırıyor. Bu sayede trafik, toplu taşıma, ofis, uçak gibi istenmeyen seslerin bulunduğu ortamlarda, sadece dinlediğiniz sese odaklanmanızı sağlıyor. HONOR Magic Earbuds ile sevdiğiniz şarkılarda en ince detayları kaçırmıyor, telefon görüşmelerinde ise karşınızdakini net bir şekilde duyabiliyorsunuz.
Üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemine sahip HONOR Magic Earbuds ile tüm telefon görüşmeleriniz de yüksek kaliteye ulaşıyor. Sesinizi hassas şekilde alan iki harici mikrofon, arka plan gürültüsünü kulağınızın içindeki sesi alarak yok eden bir iç mikrofon sayesinde, yoğun rüzgâr veya arka plan gürültüsü olan ortamlarda bile sesiniz karşı tarafa sorunsuz ve net bir şekilde aktarılıyor.
HONOR Magic Earbuds ile 14,5 saate kadar müzik oynatma!
Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi ile desteklenen Magic Earbuds, şarj kutusu ile toplamda 13 saate kadar pil ömrüne sahip. Bununla birlikte şarj kutusu ile toplamda 10,5 saate kadar telefon görüşmesi ve 14,5 saate kadar müzik oynatımını tek şarjda ANC kapalı şekilde sunuyor.
Şarj kutusuyla birlikte sadece 62 gram ağırlığında olup rahatça cebinize sığıyor.
Magic Earbuds, İnci Beyazı ve Mavi renk seçenekleriyle 799 TL fiyatıyla farklı satış noktasında tüketicileri bekliyor.
Aksesuar
Huawei Freebuds 3i incelemesi | 799 TL’ye aktif gürültü engelleme sunan kulaklık!
Huawei Freebuds 3i incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’nin Freebuds Lite ve Freebuds 3 modelleri arasında konumlandırılan ve aktif gürültü engelleme sistemi sunan kablosuz kulaklığın detayları videomuzda.
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Huawei Freebuds 3i incelemesi
Freebuds 3i, tasarımsal olarak Freebuds Lite modelini andırsa da çok daha yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. Şarj kutusunun 80.7 x 35.4 x 29.2 mm boyutlarında ve 51 gram ağırlığında olan cihazın kulaklıkları ise 41.8 x 23.7 x 19.8 mm boyutlarında ve 5,5 gram ağırlığında.
Sadece beyaz renk seçeneği ile alınabilen Freebuds 3i, Bluetooth 5.0 desteğiyle geliyor. Her iki kulaklığın ayrı ayrı kullanılabildiği modelde ANC, yani aktif gürültü engelleme sistemi ve çağrı sesi önleme özellikleri mevcut. Bunu üç mikrofon ile yapan Freebuds 3i kulaklığın altında, üstünde ve içinde konumandırdığı bu mikrofonlar ile fiyatına göre kabul edilebilir bir gürültü engelleme sağlıyor.
Çağrı kalitesinde hiç de fena olmayan Freebuds 3i, 800 TL fiyatıyla satışa çıkmış durumda. Ancak 900 TL ve hatta altına bulunabilen Freebuds 3 varken tercih konusunda Freebuds 3i biraz zorluk yaşayacak gibi görünüyor. Bir diğer rakibi ise Apple AirPods 2. nesil olduğunu da belirtelim.
İyi seyirler…
Kulaklık
Huawei Freebuds 3i kutu açılışı | Uygun fiyatlı ANC destekli kulaklık!
Huawei Freebuds 3i, 32 db’e kadar “Aktif Gürültü Engelleme” destekli!
Donanım
Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri duyuruldu!
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen tam kablosuz kulaklık olan Powerbeats Pro modelinin dört yeni renk seçeneği duyuruldu. Yeni renk seçenekleri, kulaklığın çıkışında sunulan seçeneklere kıyasla çok daha parlak ve canlı görünüyor.
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Apple’ın 2014 yılında satın aldığı ünlü müzik firması Beats tarafından hazırlanan kablosuz kulaklıkları özellikle sporcular tarafından büyük ilgi gördü. Şirketin AirPods modellerinin tanıtımında kısa bir süre sonra piyasaya sürdüğü kulaklıklar Türkiye’de şu an dört farklı renk seçeneğiyle resmi olarak 1.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Renkleri yenilenmiş kulaklıklar açık mavi, kırmızı, pembe ve sarı renklerde piyasaya sürülüyor. Bu renk seçenekleri henüz Türkiye Apple’ın sayfasında yayınlanmadı. sporculara özel olarak hazırlanan model, kulak içi formunda olduğundan iyi bir ses yalıtımı getiriyor. Kulak etrafına geçecek şekilde hazırlandığı için spor yaparken düşmesi imkansız görünen kulaklık, AirPods gibi şarj yetenekli bir hazneye sahip.
Powerbeats Pro, kancalı bir tasarıma sahip olmasının yanında, diğer Beats kancalı modellerine göre daha küçük ve daha hafif. Tasarımın yanında 9 saatlik pil ömrü sunan Powerbeats Pro, rakiplerini geride bırakıyor. Şarj çantasında takıp şarj edildiğinde 24 saat kullanım sunması bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında 5 dakikalık hızlı şarj ile 1,5 saat daha size hizmet edebiliyor.
Bluetooth ile tüm cihazlar ile bağlantı sağlayan Powerbeats Pro, yeni nesil AirPods’ta da yer alan H1 çipiyle Apple cihazlara zahmetsizce bağlanabiliyor. Kulaklık bölümünde fiziksel kontrol butonları taşıyor. Bu sayede bir sonraki parçaya geçebiliyor, çalmakta olan parçayı durdurabiliyorsunuz. Ancak tüm bu özelliklerin yanında Powerbeats Pro modeli aktif gürültü önleme özelliğine sahip değil.