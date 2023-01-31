Huawei’den ayrıldıktan sonra emin adımlarla yoluna devam eden Honor, bir sonraki orta seviye cihazı Honor Magic 5 Lite modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bir süredir hakkında iddialar duyduğumuz cihazın görselleri ve donanım özellikleri sızdırıldı. Honor Magic 5 Lite orta seviyeyi kasıp kavurmaya geliyor!

Honor Magic 5 Lite Tasarımıyla Görenleri Büyüledi!

Her ne kadar Huawei ile Honor ayrılsa da, hala iki firmanın birbirinden bazı konularda etkilendiğini söylemek mümkün. Honor Magic 5 Lite modeli de buna dahil. Cihazın tasarımında 2022 yılının başında tanıtılan Honor Magic 4 Pro’dan çizgiler bulunuyor. Honor Magic 4 Pro modeli de Huawei’nin Mate 40 Pro’sundan esinlenmişti. Yani Honor Magic 5 Lite’ın tasarımının özünde Huawei’den çizgiler taşıdığını söylemek mümkün.

Çember şeklinde bir kamera modülüne sahip olan cihazın tasarımı birçok kişinin beğenisini topladı. Cihazın tasarımında dikkat çeken diğer bir nokta ise ekran olmuş. Honor Magic 5 Lite’ta kavisli bir ekran kullanılacak. Kavisli ekran orta seviyede nadir görülen bir özellik. Honor Magic 5 Lite’ın tasarımıyla üst seviyeye göz kırptığını söyleyelim.

Donanım konusunda da etkileyici özellikler vadeden cihazda, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz’e kadar ekran tazeleme hızı sunan 6.67 inç boyutlu AMOLED panele yer verilecek. 800 nit parlaklığa ulaşabilen bu ekranda bir ekran altı parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

Cihaz, gücünü giriş-orta seviye cihazlarda sıkça gördüğümüz Snapdragon 695 yonga setinden alacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan cihazda microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteğine yer verilmeyeceği söyleniyor. Honor, bu modeli Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 ile piyasaya sürecek.

Magic 5 Lite’ın ön tarafında 16 megapiksel çözünürlüklü bir özçekim kamerasına yer verilmiş. Arkada bulunan çember şekilli kamera modülü ise 64 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya, 5 megapiksel çözünürlüklü geniş açı kamerasına ve 2 megapiksel çözünürlüklü makro kameraya ev sahipliği yapıyor. 5.100 mAh büyüklüğüne bir pile sahip olan cihaz, 40 Watt hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor.

Honor Magic 5 Lite’ın bu özellikleriyle Galaxy A serisinden Galaxy A3x modellerinin karşısında konumlandırıldığını söylemek mümkün. Yakın zamanda tanıtılması beklenen cihazın fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok ancak orta seviyede Samsung ile rekabet etmek için Honor Magic 5 Lite’ın agresif bir şekilde fiyatlandırılması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un yeni orta seviye akıllı telefonu başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!